Gold ist allgegenwärtig und stark gefragt

Gold ist nicht nur bei Anlegern oder Zentralbanken gefragt. Auch dieIndustrie kommt nicht ohne das Edelmetall ausDa Gold ein hocheffizienter Leiter ist, ist das Edelmetall prädestiniertfür die Verwendung in der Elektronik-Fertigung. Gold findet sich nichtnur in Handys und Computern. Denn Schalter und Kontakte aus Goldverfügen über besondere Eigenschaften. Die globale Verkehrsinfrastrukturbenötigt Edelmetalle, so die Autoindustrie. Ebenso in derRaumfahrttechnik beim Bau von Raketen oder Fahrzeugen geht es nicht ohneGold.Gold hat die Eigenschaft stabil zu bleiben im All und ist so ein Mussfür die Herausforderungen im Weltraum. Beschichtungen und empfindlicheBauteile nutzen das Gold.Anleger dagegen setzen auf Gold, da sie den Werterhaltungsaspekt desEdelmetalls schätzen. Der Preis des edlen Metalls konnte gerade zumersten Mal seit März 2013 über 1.600 US-Dollar springen. In Eurogerechnet, gab es sogar ein neues Allzeithoch vom mehr als 1.440 Euro.Ursächlich sind aktuell die Vorfälle im Nahen Osten. Der sogenanntesichere Hafen Gold funktioniert wieder einmal.Sollte der Goldpreis einmal nach unten tendieren, sollte dies alsEinstiegschance genutzt werden. Dabei gehört nicht nur physisches Goldin ein Portfolio, das immer auf mehreren Beinen stehen sollte, sondernauch Aktien der Goldgesellschaften.Mit Osisko Gold Royalties schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe:investieren in Gold und zugleich in das diversifizierte Portfolio derGesellschaft. Dieses besteht aus Edelmetallabnahmen, Streams und weitüber 100 Lizenzgebühren.Maple Gold Mines besitzt zwar „nur“ eine Goldliegenschaft, dasDouay-Goldprojekt. Doch dieses ist einmal sehr groß (rund 350Quadratkilometer) und liegt in einem hervorragenden Goldgebiet, demAbitibi-Grünsteingürtel in Quebec. Dadurch besteht ein signifikantesExplorationspotenzial.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko GoldRoyalties(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/)und Maple Gold Mines(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/