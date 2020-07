Gold ist Sicherheit

In Euro gerechnet gab es jetzt beim Goldpreis ein neues Allzeithoch bei 1.635 Euro je Feinunze, in US-Dollar steht Gold kurz davor

Anleger wollen Sicherheit, daher ist die Nachfrage nach Gold extrem hoch, denn die Corona-Pandemie hat die Welt immer noch im Griff. Eine Nachricht hat gerade die Anleger der „Krisenwährung“ erschreckt: Bestimmte physisch hinterlegte Gold-Zertifikate sollen nun besteuert werden. Ein neuer Entwurf der Bundesregierung will die bisher steuerfreien Gewinne ab 2021 besteuern, sofern die Zertifikate einen Lieferanspruch auf Gold garantieren.

Münzen und Barren werden durch Steuerfreiheit belohnt, wenn man sie eine bestimmte Zeit hält. So war es bisher auch bei den zum Beispiel Xetra-Zertifikaten, die bequemer zu handhaben waren als physisches Gold. Man denke nur an die sichere Aufbewahrung. Nach über einem Jahr Haltedauer waren bisher die Gewinne steuerfrei. Sollte sich das nun ändern, könnte dies den Kauf von Münzen und Barren oder auch den Kauf von Goldaktien der Goldunternehmen vergleichsweise attraktiver machen.

In der Corona-Hochphase war oft der Kauf von physischem Gold oder auch Silber schwierig, denn die Nachfrage war enorm, die Wartezeiten waren lang. Xetra-Gold-Besitzer sollten sich nun überlegen, wenn sie ihre Papiere bereits länger als ein Jahr halten, ob sie nicht besser verkaufen, oder sich das Gold liefern lassen oder sich Werte von Goldunternehmen zulegen sollten. Gold wird aufgrund der Unsicherheiten über den Fortgang der Pandemie, wegen der Niedrigzinsen und der steigenden weltweiten Verschuldung weiter stark gefragt sein.

Bei den Goldgesellschaften gefallen besonders die Unternehmen, die mit aussichtsreichen Projekten in hervorragenden und bergbaufreundlichen Regionen beheimatet sind wie Skeena Resources oder Aztec Minerals.

Skeena Resources entwickelt die bereits früher produzierenden Gold- und Silberminen Snip und Eskay Creek in British Columbia. Die ersten Schätzungen der Mineralressourcen bei Snip sind sehr ermutigend (13,3 Gramm Gold pro Tonne Gestein, geschlussfolgert).

Aztec Minerals arbeitet an seinem Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Projekt Tombstone in Arizona und seinem Gold-Kupfer-Projekt Cervantes in Mexiko. Beide Goldfirmen sind in den letzten Monaten stark im Kurs angestiegen.

