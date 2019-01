Gold ist Geld – und sollte nicht gegessen werden

Gold ist das einzige Geld, das aus historischer Sicht überlebt hat. Für das schnelle Geldverdienen ist es weniger geeignet

Ob man mit dem Edelmetall seine Mahlzeiten vergoldet genießen sollte, so wie zum Jahreswechel Franck Ribery in Dubay, ist zumindest äußerst umstritten. Der Fußballer von Bayern München verzehrte im Urlaub ein Ribeye-Steak mit Blattgold überzogen, Kostenpunkt rund 1200 US-Dollar. Aber auch Eis mit Gold verziert gibt es beispielsweise.

Gold jedoch sollte als das betrachtet werden, was es ist, nämlich der ultimative Vermögensschutz. Risiken im Finanzsystem und an den Märkten lassen kluge Menschen zu Gold greifen. Absicherung ist das Zauberwort, denn schon sehen - angesichts der immensen Schulden weltweit und der Schaffung von irrealem Vermögen - viele die größte Vermögenszerstörung, die die Welt je gesehen hat, auf uns zukommen.





Gold ist kein Spekulationsobjekt, sondern die reale Möglichkeit den jetzigen und zukünftigen finanziellen Widrigkeiten zu trotzen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie sich in vielen Ländern der Goldpreis gegenüber der jeweiligen Landeswährung entwickelt hat. Aufgrund Währungs- und Wirtschaftskrisen hat der Goldpreis in Venezuela um fast 2,5 Millionen Prozent zugelegt, in der Türkei um knapp 39 oder in Argentinien um fast 100 Prozent.





Da Gold aus heutiger Sicht deutlich unterbewertet ist, gehören in ein Portfolio physisches Gold sowie Aktien ausgewählter und gut aufgestellter Goldunternehmen wie etwa von TerraX Minerals oder Maple Gold Mines.





TerraX Minerals besitzt mit seinem Yellowknife City-Goldprojekt in den kanadischen Nordwest-Territorien einen der sechs großen Goldbezirke in Kanada. Beste Infrastruktureinrichtungen sowie bis zu 63 Gramm Gold je Tonne Gestein bei Bohrungen sprechen für das Projekt.

Ebenfalls in einer der besten Goldgebiete in Quebec arbeitet Maple Gold Mines an seinem Douay-Goldprojekt. Rund 3,2 Millionen Unzen Gold soll das Projekt enthalten, dabei sind verschiedene Richtungen noch offen für weitere Goldentdeckungen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von TerraX Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/terrax-minerals-inc.html) und von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd.html).













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html