In Gold investieren mit Münzen und Barren sowie Aktien und Unternehmen

Ich habe in meiner größten Heibel-Ticker Ausgabe unter anderem 3 Updates zum Thema Gold und folgende Investitionsmöglichkeiten geschrieben: Wheaton Precious Metals, Barrick Gold und Goldmünzen & Goldbarren.



Das Update über zu Wheaton Precious stelle ich als kostenfreien Einblick auf Heibel-Unplugged zur Verfügung. Den Link finden Sie unten. Aus Fairnessgründen sind die weiteren Updates exklusiv zahlenden PLUS Lesern vorbehalten.



Gold wird in einer Ausverkaufswelle mit allen anderen Werten ebenfalls ausverkauft, einfach weil viele Spekulanten Gold als Cash-Reserve nutzen und sich dessen bedienen. In einer anschließenden Phase der Beruhigung sollte der Goldpreis dann aber überproportional zu den anderen Werten ansteigen. Ich würde bei nächster Gelegenheit Goldmünzen und -barren kaufen, um den Anteil in unserem Portfolio hochzufahren. Derzeit haben wir 9,6% Goldbarren, ich würde besser schlafen, wenn wir in Richtung 15% gehen.



Kennen Sie noch weitere Anlagemöglichkeiten in Gold? Gerne schaue ich mir diese an und gebe meine Einschätzung dazu.

Kostenfreies HT+Update: "Wheaton Precious in wenigen Stunden 30% runter und rauf"

Wer noch kein PLUS Leser ist, kann meinen Börsenbrief im Schnupperabo über 6 Wochen für 20 Euro inklusive Express-Funktion testen: www.heibel-ticker.de/schnupperabo



powered by stock-world.de