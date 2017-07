Gold: Das große Kaufsignal

Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

Im Juni hatte Gold einen weiteren Schwächeanfall erlitten, die Marke von1.200 US-Dollar hat sich dabei aber als zuverlässige Stütze erwiesen.Damit bleibt das Edelmetall im neutralen Bereich – mit der Aussicht aufein großes Kaufsignal. Seit Jahresanfang notiert Gold weiter deutlich imPlus, das liegt aber nur an den hohen Kurszuwächsen in den ersten Wochendes Jahres. Seit Anfang März bewegt sich das Edelmetall per Saldoseitwärts.Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Inflation in Europaund den USA nach einem zwischenzeitlichen deutlichen Anstieg zuletztwieder rückläufig war. Für die Eurozone wurden zuletzt lediglich 1,3Prozent gemessen, in Übersee war es mit 1,6 Prozent nur unwesentlichmehr. Mit ihrem Kurs der moderaten Straffung scheint die FED daherrichtig zu liegen. Die US-Notenbank kann sich jetzt sogar eine kleineStraffungspause leisten. Und die EZB hat die nötige Zeit, um über denAusstiegspfad aus der ultralockeren Geldpolitik nachzudenken. Nach wievor schwebt aber das Drohszenario am Horizont, dass die zumindest in denUSA und in Deutschland schon hohe Auslastung des Arbeitskräftepotenzialsdoch noch für einen inflationären Schub sorgt. Dann dürfte Gold miteinem Mal gefragt sein. Noch ist aber kein Handlungsbedarf, es kannabgewartet werden, wie die Phase der Seitwärtskonsolidierung endet. Erstein Anstieg über 1.300 US-Dollar wäre ein ganz großes Kaufsignal, denndamit hätte Gold einen neuen Aufwärtstrend bestätigt.