Gold glänzt

Sterntaler und Goldesel, Gold ist in Erzählungen und Mythen allgegenwärtig. Zu Recht, denn Gold ist unvergänglich und erhält Werte

Dagobert Duck, sicherlich an diesem Geldsack scheiden sich die Geister, doch er ist bekannt über die Kinderzimmer hinaus. Seinen Reichtum legt der Fantastilliardär in Gold an. Wie auch sonst? Würde er nur Talerchen in Scheineform nehmen, würde die Geldpresse wohl Tag und Nacht laufen müssen. Doch von wem käme dann das Geld? Die unabhängige Notenbank von Entenhausen wäre eine Möglichkeit. Der auf den Scheinchen gedruckte Wert wäre nur den guten Ruf Entenhausens wert.





Parallelen erkannt? Derzeit geht es Anlegern weltweit ähnlich wie Dagobert. Sie könnten sich auf den guten Ruf einer Notenbank und die wirtschaftliche Stärke des jeweiligen Landes verlassen. Also vor allem der US-Notenbank Fed und einem immerwährenden Wachstum der US-Volkswirtschaft trauen und somit mit US-Dollar das Ruhe- oder Ruhestandskissen beziehungsweise Sparschwein befüllen. Oder sind die Europäische Zentralbank und die Euros besser geeignet, weil Europas Wirtschaft besser aufgestellt ist?





Womöglich ist aber der Weg, den Dagobert gegangen ist, nicht der schlechteste. Also Gold ins Portfolio heben. Als Grundbausteil sind die goldenen Münzchen und Barren sicherlich in harten Zeiten eben Gold wert. Wer sich darüber hinaus eine Rendite wünscht, kann einen Teil in Aktien von Goldunternehmen mit herausragenden Projekten investieren. Das ist zwar etwas spekulativer als das Gold selbst, könnte aber das Gesamtdepot langfristig aufwerten. Beispiele für gute Werte sind Caledonia Mining oder Condor Gold. Caledonia Mining ist seit Jahren erfolgreicher Goldproduzent mit seiner Blanket-Mine in Simbabwe, einheimische Investoren sind beteiligt. Condor Gold besitzt in Nicaragua das aussichtsreiche La India-Projekt. Die beiden ersten Jahre soll die Goldproduktion im Schnitt im Jahr rund 157.000 Unzen Gold ausmachen.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.



