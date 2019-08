Gold gewinnt

Die globale enorme Verschuldung und niedrigste Zinsen werden Gold weiter beflügeln

Im Jahr 2003 betrug der Goldpreis durchschnittlich rund 363 US-Dollar. Seitdem hat er zirka 340 Prozent zugelegt. Im Vergleich dazu lag der DAX-Kursindex bei 1625 Punkten, heute bei 5171 Punkten. Geht man vom Wert des DAX-Kursindexes seit dem Hoch im Jahr 2007 aus, so hat sich kaum etwas getan. Wobei Dividendenzahlungen nicht mitinbegriffen sind.





Gold hat mit seinem jüngsten Preisausbruch die Aktien hinter sich gelassen. Lange Jahre hat dies nicht funktioniert. Denn Gold ist ein Gegenspieler der Zentralbanken und steht konträr zu einem Geldsystem, das nicht vom Gold abgedeckt ist. Doch auf Dauer konnte der Goldpreis nicht auf niedrigem Niveau gehalten werden. Die Zentralbanken vieler wichtiger Länder werden die Zinsen noch lange unten halten, denn die Schulden sind groß. Gleichzeitig kaufen sie eifrig Gold. Warum? Weil Gold zu den sichersten Anlagen gehört.







Und die gute Nachricht für Goldfans ist, dass selbst ein starker US-Dollar den Höhenflug des Goldpreises nicht mehr hindern kann. Das hat die letzte Zeit gezeigt. Obwohl der US-Dollar im Vergleich zum Euro zulegte, konnte der Goldpreis abheben. Der Goldpreis des Jahres 2011 von fast 2000 US-Dollar könnte also wieder in greifbare Nähe rücken. Papierwährungen werden das Nachsehen haben. Das wird noch mehr Anleger zum Gold führen. Die Edelmetallmärkte rücken nämlich mehr ins Bewusstsein.





Damit auch die Aktien der Unternehmen, die das Gold in ihren Projekten besitzen. Zu den aussichtsreichen Kandidaten gehören sicherlich GoldMining und Treasury Metals.

Treasury Metals besitzt neben drei weiteren Projekten das zu 100 Prozent im Alleineigentum befindliche Goliath-Goldprojekt in Ontario. Bereits weit fortgeschritten ist, enthält es (gemessen und angezeigt) rund 1,23 Millionen Unzen Gold sowie zirka 227.000 Unzen Silber.





GoldMining besitzt ein Portfolio von Projekten in den USA, Kanada, Brasilien, Kolumbien und Peru. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Yellowknife Goldprojekt in Kanada und das Titiribi-Gold-Kupfer-Projekt in Kolumbien.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Treasury Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/) und GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/