Gold gehört zur Absicherung

Die Inflation befindet sich weltweit auf einem Mehrjahreshoch. Goldinvestitionen bewahren das Ersparte

Die Inflation hat ihren Höhepunkt wohl noch nicht erreicht und mit Kurzfristigkeit, wie sie Zentralbanken lange erklärt haben, ist nicht zu rechnen. Da befindet sich das Gold in einer bullischen Phase. Auf längere Sicht betrachtet hat das Edelmetall seinen Wert im Gegensatz zu Papierwährungen behalten. Die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln führen zu großen wirtschaftlichen und humanitären Auswirkungen, verstärken die Ernährungsunsicherheit. Groß sind die Wirkungen des Konfliktes in Osteuropa auf Rohstoffe.

Die Bundesregierung erwartet für 2022 6,1 Prozent Inflation, so viel wie seit 40 Jahren nicht mehr. Der Preisdruck wird immer mehr bei den Kunden ankommen. Der Krieg in der Ukraine heizt die Teuerung an und soll vielleicht sogar bis Ende des Jahres dauern. Notenbanken und Politik scheinen unfähig die Geld- und Fiskalpolitik so einzusetzen, dass sie die Inflation, immer öfter wird auch schon Stagflation genannt, nicht wirklich verhindern oder steuern können. Am Energiemarkt waren die Preise im April 2020 historisch niedrig und sie haben sich auf Höchststände im März 2022 vervierfacht. Dies treibt die Verbraucherpreise nach oben. Das Sparverhalten der Deutschen hat auch schon im April deutlich zugenommen. Der ADAC etwa ruft zum Benzinsparen auf. Es herrscht also insgesamt eine Situation, die Aufmerksamkeit erfordert. Keiner möchte gern seine Ersparnisse dahinschwinden sehen. Da kommt das Werterhaltungsvehikel Gold auf den Plan. Vergleichbar mit Gold hat nichts die Jahrhunderte, sogar Jahrtausende besser überdauert als das edle Metall. Ein bisschen physisches Gold kann nicht schaden, wobei auch Werte von Goldunternehmen zum Portfoliomix gehören sollten.

Vizsla Silver besitzt in Mexiko das Silber-Gold-Projekt Panuco (zu 100 Prozent im Alleineigentum). Jüngste Bohrungen brachten etwa gut 790 Gramm Silber und 3,6 Gramm Gold je Tonne Gestein hervor. GoldMining verfügt über gewaltige Goldressourcen in Kanada, Brasilien, Peru, Kolumbien und in den USA. Dazu kommt ein Aktienpaket an Gold Royalty.

