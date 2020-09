Mit Gold gegen Strafzinsen

Finanzinstitute, die ihren Kunden Negativzinsen aufbürden, werden immer mehr. Hier sollte klug gehandelt werden





Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Banken, die Strafzinsen verlangen, in etwa verzehnfacht. Für größere Beträge auf dem Tagesgeldkonto streichen inzwischen 126 Banken diese Zinsen ein, während es vor einem Jahr nur 13 waren. Auch die Summen, für die die Zinsen eingezogen werden, werden immer geringer. So gibt es bei drei Banken bereits ab dem ersten Euro den Strafzins.







Eine Möglichkeit dem zu entgehen, ist natürlich die Bank zu wechseln. Oder man überlegt sich ein Investment in Aktien, zum Beispiel Goldaktien. In Deutschland ist die Aktionärsquote, also wieviel Prozent der Bevölkerung direkt oder indirekt Aktien besitzen, relativ niedrig. Mit dem indirekten Aktienbesitz sind Aktienfonds oder Aktien-ETFs gemeint. Im Jahr 2019 betrug die Aktionärsquote in Deutschland ungefähr 12,5 Prozent. Andere Länder, wie beispielsweise die Schweiz, die USA oder Norwegen kommen hier auf 30 bis 50 Prozent.







Dennoch haben es bereits viele erkannt: Private Vorsorge und der Aufbau von Wohlstand gelingen mit Aktien. Langfristig winken Renditen, die sonst nirgends zu realisieren sind. Die deutsche Bevölkerung sollte sich aus dem Aktien-Mauerblümchen-Dasein befreien. Warum das Festgeldkonto immer noch beliebter ist, auch bei diesen traurigen Zinsen, ist eigentlich schwer zu erklären.







Die Zeiten, in denen man sich in Deutschland auf die gesetzliche Rentenversicherung und den Besitz eines Eigenheims verlassen konnte, dürften vorbei sein. Also schnell ein Blick auf aussichtsreiche Kandidaten wie GoldMining oder Osisko Gold Royalties.







GoldMining besitzt nicht nur ein großes Portfolio von Projekten (rund 25 Millionen Unzen Gold an Ressourcen), sondern auch in Form einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft ein Royalty-Unternehmen („Royalty Corp.).







Die Diversifizierung eines Royalty-Unternehmens gibt es auch bei Osisko Gold Royalties. Mit mehr als 135 Edelmetallabnahmen und Lizenzvereinbarungen ist die Gesellschaft seit Jahren erfolgreich unterwegs.







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/