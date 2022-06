Mit Gold für den Ruhestand vorsorgen

Gold ist ein beliebtes Investment. Da lohnen Gedanken, ob mit Gold für später vorgesorgt werden kann

Goldinvestments sind eine Option für alle Gesellschaftsschichten, vor allem in turbulenten Zeiten. Natürlich unterliegt der Goldpreis Schwankungen, aber er ist in den letzten zehn Jahren rund 35 Prozent in Euro und zirka 18 Prozent in US-Dollar gestiegen. Und seit 2002 ist sogar ein Plus von rund 470 Prozent in US-Dollar zu verzeichnen. Das sind Renditen, die es sonst nicht leicht gibt.





Dennoch ist Gold vielleicht nicht für jeden gleich geeignet als Altersvorsorge. Wer bereits investiert ist weiß, dass Gold sich in Krisen gut macht. Sind Wirtschaft und Politik volatil, dann steigt der Goldpreis tendenziell an. Viele fühlen sich sicherer, wenn sie physisches Edelmetall besitzen, so beispielsweise der bekannte Rick Rule von Rule Investment Media. Gold dient auch als Inflationsschutz, denn wie es auch dem Papiergeld ergeht, Gold behält seinen Wert unabhängig davon. In einer Krise hat physisches Gold den Vorteil, dass man einen materiellen Vermögenswert besitzt, auf den leicht zugegriffen werden kann. Seit 1970 ist der Wert des Goldes teilweise stark gestiegen. Und in Sachen Unsicherheiten gibt es heute genug, so dass ein weiterer Preisanstieg nicht verwundern würde. Auf der anderen Seite zahlt Gold keine Zinsen oder Dividenden.





Ob Gold wirklich ein Inflationsschutz ist, wird von manchen Analysten verneint. Und die Lagerung von physischem Gold kostet Geld oder auch Platz, denn eine sichere Aufbewahrung ist nötig. Für ein stressfreies Investment ist Gold nicht unbedingt geeignet, da es auch Zeiten mit Wertverlusten gab und gibt. Die Lösung bei der Anlage für spätere Zeiten ist die Diversifikation, also ein ausgeglichenes Anlageportfolio. Aber Gold beziehungsweise Goldaktien gehören auf jeden Fall dazu. So etwa Caledonia Mining, denn seit Jahren produziert die Gesellschaft erfolgreich in seiner Blanket-Mine in Simbabwe. Caledonia Mining besitzt 64 Prozent an der Mine. Fury Gold Mines wird von einem sehr erfahrenem Managementteam geleitet und besitzt aussichtsreiche Projekt in sehr guten Regionen (Nunavut, Quebec, British Columbia).





