(Gold)fische aber keine Haie!

Es ist zwar nett anzusehen, in etwa so wie Goldfische in einem Aquarium, was wir aber brauchen sind ausgewachsene Haie, wenn die Bullen jetzt direkt ein Tief bestätigen wollen. Wovon wir nach wie vor beim besten Willen nicht ausgehen können. Solch ein Vorhaben bedürfte eines derartigen Kraftaktes, den wir den Bullen in diesem Zustand einfach nicht zutrauen.

Wir erläutern dazu noch einmal den nötigen Verlauf: Mindestens ein Ausbruch über $1262, innerhalb einer klaren Impulsstruktur, welche dann mindestens den Bereich von $1294 bis $1311 erreicht. Solange sich dieser Anspruch nicht erfüllt, bleiben wir bei der primären Erwartung, dass hier die Welle C von 2 noch nicht beendet ist, deren ideales Ziel im Bereich von $1180 liegt.

Aus diesem Bereich erwarten wir in jedem Fall eine größere Reaktion des Marktes, innerhalb der Alternative kann dies im Anschluss nochmals zu tieferen Notierungen in Richtung $1100 führen. Der GLD hat seinen nächsten Zielbereich bereits erhalten und wir gehen auch hier primär davon aus, dass dieser angelaufen wird. Wollen die Bullen zuvor ein Tief etablieren, ist ebenfalls ein gewaltiger Marsch zu bewältigen. Welcher zunächst einmal ein Überschreiten von $119.78 erfordert. Darunter müssen wir keinen weiteren Gedanken daran verschwenden, ob die Korrektur nun möglicherweise verfrüht beendet wird.

