Gold zu finden ist kein einfaches Geschäft

Die Gier nach Gold gibt es seit langer Zeit. Sie führte zu Eroberungszügen und Kriegen. Viele Abenteurer lockte schon das Edelmetall





In der Erdkruste beträgt der Goldanteil rund vier Gramm pro 1000 Tonnen Gestein. Gold findet sich in primären Rohstoffvorkommen als goldhaltiges Gestein und auch in sekundären Vorkommen etwa in Seifen-Lagerstätten. In diesen konzentriert sich das wertvolle Metall, ist mit Sand und Kies vermengt und bildet mit anderen Metallen sogenannte „Seifen“. Gold aus einem Fluss zu waschen ist sicher die einfachste und billigste Art der Goldgewinnung, aber sicher nicht die lukrativste.







Das Seifengold ist meist kleinstes Blattgold, selten in Form von Nuggets. Beim Thema Flussgold fällt die Geschichte vom Rheingold ein. Die Geschichte vom im Rhein versenkten Goldschatz inspirierte Richard Wagner zum „Ring der Nibelungen“. Entdeckt wurde er bisher nicht. Die kleinen Goldflitter, die man im Rhein finden kann, sind extrem fein. In einer Tonne Flusssand stecken durchschnittlich nur 0,01 bis 0,05 Gramm Gold. Somit ist diese Art der Goldgewinnung unrentabel. Allerdings ist das Gold aus dem Rhein sehr beliebt und es werden beispielsweise Schmuckstücke oder Goldmedaillen daraus gefertigt.





Lohnender ist da schon die Goldgewinnung von Goldunternehmen aus Goldprojekten. Zu den seit Jahren erfolgreichen Goldsuchern gehören Caledonia Mining oder Steppe Gold.





Caledonia Mining hat auf seiner Blanket-Mine in Simbabwe im zweiten Quartal in 2019 gut 12.700 Unzen Gold gefördert, damit 6,4 Prozent mehr als im ersten Quartal. Für das Gesamtjahr 2019 geht die Gesellschaft von 53.000 bis 56.000 Unzen Gold Produktion aus. Bis zum Jahr 2022 sollen es 80.000 Unzen Gold jährlich werden.





In der Mongolei wird das Tsaagan Ovoo Goldprojekt von Steppe Gold (zu 100 Prozent im Eigenbesitz) in Kürze mit der Goldproduktion starten. Eine Haldenlaugenentwicklung wird gerade abgeschlossen. Die Kosten sind hier vergleichsweise günstig und das Projekt ist zudem offen für Ressourcenerweiterungen.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/) und Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd/).







