Gold fester, doch 99% der Anleger beschäftigen sich,nicht damit!

Liebe Leserinnen und Leser,der Goldpreis mogelt sich in den vergangenen Tagen nach oben und dieMedien schweigen dazu. Kein Wunder, die Bewegung geht recht langsam undstetig voran und sie ist auch nicht mehr durch politische Themengetrieben. Die Mainstream-Medien berichten meist nur dann über Gold,wenn es aufgrund politischer Unsicherheiten (z.B. Bombenangriff vonTrump im April) kurzfristig nach oben schießt oder aufgrund von anderenGründen deutlich fällt. So ist es eben mit der Berichterstattung unddies führt auch dazu, dass wir im Goldsektor bzw. Rohstoffsektor zu derMinderheit der Anleger gehören, die gegen die Masse schwimmt.Wer die Geschichte der Aktienmärkte kennt und dessen Gedächtnis längerals 5 Jahre zurückgeht, der weiß, wie diese Geschichten ausgehen. Vieleder Anleger im Aktienmarkt schweben seit 2009 auf Wolke 7 (teilweiseauch Wolken darüber). Doch der Bär, den die meisten frischeingestiegenen Spekulanten schon für tot erklärt haben, hält nur einSchläfchen. Wenn er aus seinem Bau kommt, werden diese 99% der Anlegerdie Füße in die Hand nehmen oder dem Bären zum Fraß vorgeworfen!Beste GrüßeHannes Huster