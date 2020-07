Gold fasziniert

Der Höhenflug des Goldpreises gefällt Anlegern und auch Goldunternehmen

Zentralbanken spielen mit dem Wert unseres Vermögens. Als vor Jahren der Goldpreis das letzte Mal stark anstieg, wurde oft diskutiert, ob Gold Geld ist. In Gold wird investiert, da es Schutz bietet, dem Verfall von Währungen entgegenwirkt. Damit ist Gold mehr als ein Edelmetall. Gold ist ein finanzieller Vermögenswert, auch das Gold, das sich noch im Boden eines Goldprojektes befindet. Gold ist also Geld.

Politiker und Banken können Geld drucken, aber kein Gold. Schuldenkrisen gibt es seit geraumer Zeit. Das Geld wird nach unten „gedruckt“ im Wert. Im Jahr 1995, als Alan Greenspan als US-Notenbankchef herrschte, hatten die USA rund 3,5 Billionen US-Dollar Schulden. Heute sind es rund 18 Billionen Schulden, eine Steigerung also von 414 Prozent.

Gold ist mit monetären Eigenschaften ausgestattet. Es ist teilbar, tragbar, erkennbar und knapp, also ein stabiler Wertspeicher. Es gibt aktuell auch viele Experten, die den Goldpreis immer noch für unterbewertet halten, auch wenn er gerade einen historischen Höchstwert erreicht hat.

Vor allem für Goldunternehmen, die das wertvolle Edelmetall besitzen, ist der hohe Goldpreis von enormem Vorteil. Die Abbaukosten bleiben gleich, aber sie können ihr Gold teurer verkaufen. Und der Marktwert der Goldgesellschaften steigt, damit auch der Einsatz von Anlegern in Goldaktien.

OceanaGold als mittelgroßer Goldproduzent sollte ebenso zu den Gewinnern gehören wie Bluestone Resources. Die Projekte von OceanaGold liegen in den USA, auf den Philippinen und in Neuseeland. 360.000 Unzen Gold sollen geschätzt in 2020 produziert werden.

Bluestone Resources gehört noch nicht zu den Produzenten, aber mit geschätzten 146.000 Unzen Gold, die jährlich aus der Cerro Blanco-Goldmine aus Guatemala kommen sollen (Gesamtkosten liegen bei nur 579 US-Dollar je Unze Gold), dürfte sich auch diese Gesellschaft über den Goldpreis freuen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/) und Bluestone Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/