Gold – fast ein Allroundmittel

Gold ist seit Jahrtausenden im Interesse der Anleger. Aber auch in vielen anderen Bereichen wird das Edelmetall eingesetzt

So findet Gold beispielsweise Eingang in die Medizin als Medikament, etwa bei rheumatischer Arthritis oder Krebs. Auch in Luft- und Raumfahrt sind Materialien mit höchster Zuverlässigkeit gefragt, damit auch Gold. So blickt der Astronaut im Weltall durch ein Visier, das mit Gold beschichtet ist, als Schutz vor den starken Sonnenstrahlen.

Auch bei der Glasproduktion wird mit etwas Gold eine rote Farbgebung erzielt. Fensterscheiben werden mit dem edlen Metall ebenfalls beschichtet, um im Innern von Gebäuden für Kühlung zu sorgen. Reflektoren für Satelliten nutzen ebenso die Eigenschaften des Goldes, nämlich das Reflektieren des Sonnenlichtes. Ansonsten ist Gold das Material der Wahl, wenn es um Schmuckstücke, Pokale oder Medaillen geht.

Ein Einsatzgebiet von Gold, das viele Probleme in der heutigen und nahen Zukunft lösen könnte ist der Einsatz von Gold in Form von Nanopartikeln. Denn diese Gold-Nanopartikel besitzen einzigartige Eigenschaften. Techniken in der Tumortherapie nutzen die Biokompatibilität des Edelmetalls etwa für Diagnosetests, aber geforscht wird auch an einer gezielten Tumorbekämpfung. Wobei bereits vielversprechende Ergebnisse vorliegen. Zur Luft- und Wasserreinigung, zur Bindung von Quecksilber, kann Gold in Form von Nanopartikeln dienen. Auch laufen Versuche mithilfe von Goldnanopartikeln effiziente und kostengünstige Brennstoffzellen herzustellen.

Gold dient also nicht nur dem einzelnen als Wertanlage, sondern kann in vielen Bereichen des Lebens dem Menschen Nutzen bringen. Auf Gold zu setzen, gelingt etwa mit einem Investment in Goldunternehmen wie GoldMining oder Maple Gold Mines.

GoldMining besitzt unter anderem das Yellowknife-Goldprojekt im noch relativ wenig erkundeten Yellowknife-Grünsteingürtel in den Nordwest Territorien in Kanada. Die aktuelle Ressourcenschätzung weist für das Projekt mehr als eine Million Unzen Gold (erkundet und angezeigt) aus.

Maple Gold Mines befindet sich ebenfalls in Kanada, in Quebec mit seiner Douay-Goldliegenschaft (rund 390 Quadratkilometer Land). Derzeit laufende Bohrungen sollen oberflächennahe Mineralisierungen und neue vererzte Zonen definieren. Gut 21 Gramm Gold je Tonne Gestein wurden bereits ausgemacht.

