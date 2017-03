Gold: erneut vor entscheidender Marke!

Der Goldpreis startet einen weiteren Versuch die wichtige 200-Tage Linie (blau) nach oben zu überwinden und damit ein neues mittelfristiges Kaufsignal zu generieren. Nachdem die Notierung im ersten Anlauf am 27.02.17 scheiterte (siehe Chart) und anschließend bis zur Unterstützung auf 1200 US Dollar zurücksetzte, steht jetzt der nächste Test dieser Marke an. Gestern kletterte das gelbe Metall im Hoch intraday bereits bis auf 1261 USD, kam aber zum Handelsende wieder bis auf 1254 USD zurück. Am heutigen Dienstag notiert Gold aktuell unverändert und könnte im weiteren Sitzungsverlauf den erneuten Versuch eines Breaks starten. Wir werden die Entwicklung deshalb weiter eng beobachten und uns ggf. entsprechend positionieren.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.