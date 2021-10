Gold – eine Ware oder eine Währung

Untersucht man die Kriterien, die für eine Ware oder eine Währung sprechen, so ist Gold keine Währung

Eine Ware kann gekauft und verkauft werden, kann auch austauschbar sein. Dabei muss die Ware bestimmten Standards entsprechen, denn nur dann ist die Ware austauschbar und zwar unabhängig vom Hersteller. Gold ist Gold, egal wo es abgebaut oder bearbeitet wurde. Gold ist ein elementares Metallelement, damit ist es ersetzbar durch ein identisches Produkt. Daher kann es für Elektronik, Schmuck oder andere Anwendungen verwendet werden. Gold ist damit eine Ware.

Doch ob Gold auch eine Währung ist, da müssen die Eigenschaften von Währungen untersucht werden. Eine Währung ist quasi eine allgemein akzeptierte Form von Geld. Meist sind es Münzen oder Banknoten, herausgegeben von einer Bank. Eine Währung wird zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen genutzt und dies global, national und persönlich. Von diesen drei Kriterien erfüllt Gold aber nur zwei. Denn im Gegensatz zum heutigen Fiat-Geld wird Gold nicht mehr von Regierungen ausgegeben. Es dient jedoch noch als Tauschmittel und kann als Grundlage für Handel dienen. Bevor von Präsident Nixon das Ende des Goldstandards eingeläutet wurde, waren Gold und Geld tauschbar, damit war Gold eine Währung. Dies gilt aber heute nicht mehr, so dass Gold eben keine Währung ist.

Aktuell hat der Goldpreis wieder angezogen, geschuldet ist dies wie meist einem US-Dollar, der abwertet und fallenden Anleiherenditen. ETF-Abflüsse aber scheinen den Goldpreis noch an einem weiteren Aufwärtstrend zu hindern. Werden jedoch die wichtigen 100- und 200-Tage-Linien überwunden, sollte der Weg zu höheren Goldpreisen geebnet sein.

