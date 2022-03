Gold – bleibt weiter die Fluchtwährung Nummer eins

Anders als von den Kryptowährungsanhängern prognostiziert, ist Gold in Krisenzeiten immer noch der sichere Hafen zur Wertaufbewahrung von Vermögen. Dies zeigt sich einmal mehr in diesen schwierigen Zeiten. Zuletzt zog der Goldpreis kräftig an und ist zum Wochenschluss in den Bereich der Tops vom Herbst 2020 gestiegen. So steil wie sich der aktuelle Verlauf darstellt, kann dieser mit einer solchen Dynamik dauerhaft nicht durchgehalten werden. Gleichwohl dürfte Gold solange gefragt bleiben, wie der Konflikt in der Ukraine nicht gelöst ist. Bei weiteren Eskalationen ist damit zu rechnen, dass schnell das Rekordhoch von 2020 wieder erreicht wird. Im Sinne des Friedens sollten wir hoffen, dass Gold aus anderen Gründen anzieht, als durch diesen Krieg.

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.Kein Angebot; keine BeratungDiese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.