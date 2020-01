Gold bleibt in sicherem Fahrwasser

Noch nie waren so viele ETF-Anleger in Gold investiert, wie im vierten Quartal 2019. Wie das World Gold Council (WGC) zuletzt meldete, wurden durch ETFs allein im vergangenen Jahr 400 Tonnen Gold erworben. Insgesamt lag der Anteil von ETFs bei rund 2.900 Tonnen Gold. Das ist so viel wie nie zuvor. Experten wie Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH, sind auch für 2020 optimistisch: „Die ausweglose Situation der Zentralbanken, beziehungsweise ihre daraus abgeleitete Geldpolitik, ist der Grund, warum für Aktien, Immobilien und Gold genug Kapital vorhanden war und ist. Die Faktoren, die 2019 für Gold gesprochen haben, bleiben erhalten. Insofern gibt es keine Anhaltspunkte, dass bei Gold eine Trendumkehr bevorsteht“, so Siegel.





Junior-Unternehmen bieten attraktive Hebel auf den Goldpreis





Angesichts des positiven Marktumfeldes bleibt Gold auch in den kommenden Monaten eine attraktive Investmentchance. Neben physischen Investments oder Beteiligungen an ETFs, welche nahezu eins zu eins von Veränderungen des Goldpreises profitieren, sind auch Goldproduzenten als chancenreiches Investment bekannt. Insbesondere Junior-Gesellschaften, deren Projekte sich in der Explorationsphase befinden, können im Vergleich zum Goldpreis zusätzliche Chancen bieten. Dies liegt daran, dass diese Unternehmen häufig besonderen Projekt- oder Finanzierungsrisiken unterliegen und daher in ihrer Frühphase gering bewertet sind. Löst sich die Unterbewertung auf und wird eine Produktion wahrscheinlich, sind deutliche Renditen möglich.





Vielversprechende Chance für Risikobewusste





Während zahlreiche junge Gold-Unternehmen in instabilen Regionen wie Afrika oder auch Lateinamerika tätig sind, gibt es mit Medgold Resources Corp. (TSX-V: MED, WKN DE: A1W9Z3, ISIN: CA58436R2019) einen Vertreter aus Europa. Das in Kanada beheimatete Unternehmen verfügt in Serbien über sechs Explorationslizenzen. Auf Teilen der Liegenschaften wurden in der Vergangenheit bereits Explorationsarbeiten durchgeführt. Vergangene Untersuchungen ergaben in der Spitze 5,45 Gramm je Tonne Gold auf einer Strecke von 30 Metern. 2019 entwickelte Medgold Resources das Projekt weiter und führte unter anderem Bohrungen über 2.000 Meter durch.

Zwar unterliegen die Projekte des Unternehmens neben dem Explorationsrisiko weiteren Risiken, doch können Unternehmen wie Medgold gerade angesichts ihres frühen Entwicklungsstadiums für risikobewusste Investoren eine attraktive Depotbeimischung sein. Für konservativ ausgerichtete Gold-Anleger bleiben ETCs oder ETFs auf größere Gold-Förderer allerdings die bessere Wahl.





Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte





Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.