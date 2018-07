Gold – bereit für das zweite Halbjahr

Sommerzeit ist Urlaubszeit, auch für viele Börsenteilnehmer. Dies ist wohl auch ein gewichtiger Grund, dass der Goldpreis von Juni bis August eher schwach ist. Das bietet jedoch die Chance zum günstigen Einstieg - auch bei Goldaktien

1236, dies ist zu einer magischen Zahl geworden. Zumindest für die Goldanlegergemeinde stimmt dies. Denn dieser Wert wird als Unterstützung beim Goldpreis von den charttechnischen Analysten angesehen. Für Laien ist es eigentlich nur ein Bereich, den der Goldpreis Ende 2017 erreicht hatte und dort noch oben drehte.





Wichtiger für den Goldpreis erscheint aktuell die Saisonalität. Denn diese verspricht für den Rest des Jahres, ja bis hinein in das Frühjahr 2019, eher steigende Goldnotierungen. Dies zumindest ab zirka Ende Juli/Anfang August. Sollte tatsächlich 1236 die magische Marke für Gold sein, dann könnte also der Goldpreis nochmals bis dahin konsolidieren. Von dort würde dann der neue Aufwärtstrend geformt werden.





Wer die Trendwende nicht verpassen will, steigt bereits dieser Tage bei Gold ein. Dies kann physisch geschehen. Doch wer zudem noch einen Hebel auf den Goldpreis haben will, greift zu den Aktien von fundamental guten Goldunternehmen wie Auryn Resources und Firesteel Resources. Diese sind zwar deutlich spekulativer wie Gold selbst. Doch das Chance-Risiko-Verhältnis sieht aufgrund der Saisonalität derzeit sehr gut aus.





Auryn Resources bearbeitet derzeit das Committee Bay-Goldprojekt. Aktuell bereitet das Unternehmen ein Bohrprogramm über 10.000 Meter vor, das Mitte Juli beginnen soll. Neben Committee besitzt Auryn in der kanadischen Provinz Nunavut noch Homestake Ridge in British Columbia sowie in Peru einige Liegenschaften. Mehr als 1,6 Millionen Unzen Goldressourcen konnte Auryn auf seinen Projekten allein in Kanada bereits definieren.





Firesteel Resources besitzt unter anderem das Laiva-Goldprojekt in Finnland. Jährlich sollen dort 75.981 Unzen Gold bei Gesamtkosten knapp unter 1000 US-Dollar je Unze gefördert werden. Über zirka sechs Jahre sind somit mit zirka 456.000 Unzen zu rechnen. Das große Plus: Es ist eine ausgezeichnete Infrastruktur und eine 2011 erstellte Verarbeitungsanlage vorhanden. Daher könnte noch im zweiten Halbjahr 2018 die Goldproduktion aufgenommen werden.









Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





