Gold aus der Zeit des Goldrauschs

Immer wieder taucht Gold aus alter Zeit auf, manchmal indem alteSchiffswracks untersucht werdenEines der größten Schiffsunglücke war der Untergang der Central Americaam 12. September 1857. Der dreimastige Passagier-Raddampfer befand sichauf der Route Panama-Havanna-New York. Mit mehreren Tonnen Gold sank dasSchiff in einem Hurrikan, kurz bevor es New York erreichte. Mit an Bordwaren extrem seltene Goldmünzen.1988 begann man mit der Bergung und rettete im Lauf der Jahre Münzen undGoldbarren in Millionenhöhe. Die Bergungsarbeiten dauern noch heute an.Nun wurden kürzlich neun Silbervierteldollar identifiziert. Da sie sichin einem Safe befanden, sind sie noch sehr gut erhalten. Bisher sind nur38 Exemplare dieser Art von Münzen bekannt.Die seltenen Münzen aus der Central America werden Mitte Februarversteigert werden. Einer der Goldbarren aus dem Wrack wurde 2001 füracht Millionen US-Dollar verkauft, er wog 80 Pfund.Auch historische Goldmünzen können sich als Geldanlage lohnen. Vorallem, wer an den dahinterstehenden Geschichten interessiert ist. Indiesem Bereich sind jedoch spezielle Kenntnisse notwendig. Denn esbesteht die Gefahr sein Geld in Fälschungen zu investieren.Da erscheint es einfacher und sinnvoller sich als Anleger bei denGoldgesellschaften umzuschauen, hier ist die Transparenz größer.Standort der Projekte, Management, Finanzen und Geschäftsberichte könnensich die Investoren ansehen. In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick aufsolide Unternehmen wie etwa Maple Gold Mines oder Ximen Mining.Maple Gold Mines befindet sich mit seinem Douay-Goldprojekt imAbitibi-Grünsteingürtel in Quebec, damit in einer der führendenGoldbergbau-Regionen. Die Finanzlage des Unternehmens ist sehr solide.Die angezeigten Mineralressourcen betragen 8,6 Millionen Tonnen miteinem durchschnittlichen Gehalt von 1,52 Gramm Gold pro Tonne Gestein.Ximen Mining besitzt die Goldprojekte Amelia Gold Mine und dasBrett-Goldprojekt in British Columbia, sowie das Treasure MountainSilver Projekt und die Kenville-Goldmine.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen Maple Gold Mines(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/