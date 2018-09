Gold aus Russland nicht unterschätzen

Russland ist bekannt für seine Gaslieferungen nach Deutschland. Doch auch als Goldproduzent steht das Land in vorderster Reihe. Unternehmen, die in Russland Gold suchen, sollten daher mehr Beachtung bekommen

In Russland würde noch das gesprochene Wort und ein Handschlag gelten, sagt ein Konzernmanager, der Drei-Sterne-Hotels in Russland baut. Dies könne man in Deutschland selbst bei den Chefs von DAX-Unternehmen nicht mehr einfach so erwarten, lässt er weiter bedenken. Das sich über zwei Kontinente erstreckende Riesenreich wird hierzulande zwar immer noch mit Skepsis betrachtet. Doch abgesehen von den Querelen rund um die Sanktionen können in ausgewählten Branchen wohl noch gute Voraussetzungen für Unternehmen gefunden werden.

So floriert zum Beispiel neben der Öl- und Gasbranche auch der Bergbau im Reich des Bären. Da es selbst die starke Regierung unter Wladimir Putin versäumt hat die Volkswirtschaft unabhängiger von dem Abbau der mannigfaltig vorhandenen Rohstoffe zu machen, bleibt der Bergbau eine wichtige Säule der Wirtschaft. Dazu gehört auch der Goldsektor. Russland war 2017 mit rund 8,8 Millionen Unzen weltweit immerhin der drittgrößte Produzent des Edelmetalls hinter China und Australien. Im ersten Halbjahr 2018 konnte gemäß Angaben des World Gold Council die Abbaumenge sogar um 16 Prozent gegenüber Januar bis Juni 2017 gesteigert werden.

Ein interessanter potenzieller zukünftiger Goldproduzent in Russland könnte Orsu Metals werden. Das kanadische Unternehmen besitzt in Russlands Ostsibirien das Sergeevskoe Goldprojekt. Jüngst hat Orsu Metals sehr gute Explorationsbohrergebnisse von der Liegenschaft bekannt gegeben. Dabei konnten in einem Bohrloch 2,62 Gramm Gold je Tonne Gestein über eine Länge von 22,2 Metern gefunden werden. In den vergangenen 70 Jahren wurden immer wieder Untersuchungen auf dem Gebiet durchgeführt, die zusammengefasst auf nicht offiziell bestätigte Goldvorkommen von rund zwei bis vier Millionen Unzen schließen lassen. Das Unternehmen befindet sich in einem noch frühen Stadium der Erschließung, besitzt jedoch eine gute Chance-Risiko-Relation.





