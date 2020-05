Gold aus Lateinamerika

Wenn Lateinamerika auch nicht zu den größten Goldförderländern gehört, so ist der Minenbetrieb positiv für viele relativ arme Länder dort

Armut und dadurch verursachte politische Unruhen gibt es in manchen lateinamerikanischen Ländern. Aber auch Gold. Jüngst erhielt Venezuela Hilfe aus dem Iran bei der Reparatur von Raffinerie-Anlagen. Gezahlt hat Venezuela einem Bloomberg-Bericht zufolge mit Gold. Neun Tonnen Gold sollen per Flugzeug in den Iran gereist sein.





Zu den in Kanada notierten Unternehmen mit Goldentwicklungsprojekten in Lateinamerika gehört etwa Condor Gold. Dessen La India Goldprojekt in Nicaragua soll den höchsten Ressourcengrad unter den Goldminen-Tagebauprojekten dort haben. Mit La India besitzt Condor Gold fast 600 Quadratkilometer Explorationslizenzen in einem Goldabbaugebiet, in dem es bereits Goldminen gibt. Anfänglich sollen rund 100.000 Unzen Gold jährlich produziert werden können. Längerfristig ist dann ein Untertagebau geplant.

Auch in Nicaragua war besonders im Jahr 2018 die politische Lage nicht einfach, doch scheint sich die Situation verbessert zu haben.





Ebenfalls mit Gold- und Kuper-Projekten im lateinamerikanischen Raum ausgestattet ist GoldMining. Drei Projekte in Kolumbien, sieben in Brasilien, ein Projekt in Peru und weitere Projekten in den USA und Kanada gehören zum Portfolio. Das auf Wachstum ausgerichtete Unternehmen hat kürzlich in Kolumbien das Yarumalito-Goldprojekt hinzugekauft (abgeleitete Ressource von 1,24 Millionen Unzen Gold).





