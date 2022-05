Gold aus Australien

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >

Der Goldrausch in Australien gehört zu den größten der Geschichte. Auch heute noch gibt es Gold in AustralienEs begann in New South Wales und dauert bis heute an. Damals veränderte der Goldrausch vieles, ein Teil der Goldsucher wurde dort sesshaft. Zu Beginn des Goldrausches in Australien wurde das meiste Gold in Victoria, und zwar im Jahr 1851 gefunden. Melbourne entwickelte sich zu einer boomenden Stadt. Es ähnelte alles dem Goldrausch in Kalifornien. Dabei suchten Tausende von 1848 bis 1854 nach dem wertvollen Edelmetall, nachdem das erste Goldnugget am 24. Januar 1848 gefunden wurde. Hunderttausende kamen dann ebenfalls nach Kalifornien und so wuchs San Francisco enorm an.Aber es war kein leichtes Leben, nur wenige wurden wirklich reich, es gab Brände, Ungeziefer und auch eine Choleraepidemie. Ab 1854 war die Zeit der einzelnen Goldgräber vorbei, der Goldabbau wurde nun industriell betrieben. Gold steht stellvertretend für Kostbares und Wertvolles. Viele wollten den Reichtum selbst im Boden finden. Auch heute ist Gold eine stabile Anlage. Das meiste Gold fördert aktuell China, gefolgt von Australien, Russland und den USA. Es folgen Kanada, Ghana, Mexiko, Südafrika, Usbekistan und Indonesien.Eine Gesellschaft, die heute in Westaustralien Gold produziert, ist Karora Resources. Es sind dies die Beta Hunt Mine, die Higginsville Goldliegenschaften und die Spargos Goldmine, alle rund 60 Kilometer von Kalgoorlie entfernt und im produktiven Norseman-Wiluna Grünsteingürtel gelegen. 1896 wurde in diesem Gebiet erstmalig Gold gefunden. Bekannt ist im Übrigen der Goldrausch am Klondike River und am Yukon River in Kanada. In Kanada befindet sich heute etwa Fury Gold Mines. Das Unternehmen hat hochgradige und aussichtsreiche Projekte, dies in British Columbia, Nunavut und Quebec.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ ) und Karora Resources ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ ).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/