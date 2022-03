Gold auf Unterstützung - Dynamik im Anmarsch?

Die Empfehlung einer Gewinnmitnahme kurz nach dem Bewegungshoch am 09. März hat sich vielfach ausgezahlt (s. Analyse 09. März). Der Goldpreis (XAUUSD) ging noch am gleichen Tag in den Sinkflug über. Eine erste Stabilisierung zeigte sich mit Eintreffen des Wendetermines am 15. März bei rd. 1.900 USD. Seitdem befindet sich Gold in einer ausgedehnten Korrektur.

Ausblick:

Der Fokus bleibt auf der Unterstützungszone (grün) 1.917-1.900. Kann diese Zone verteidigt werden, sind LONGS die erste Wahl mit Kurszielen in Richtung 1.960 + Schnittpunkt High Connection, das Begrenzungshoch bei 2.000-2.016 sowie das Jahreshoch bei 2.070, wo erneut SHORTS favorisiert werden.

Scheitern die Käufer an 1.917-1.900 besteht Abschlagspotenzial bis zunächst 1.877-1.863. Darunter lassen sich Supports bei 1.848 und 1.832 nennen. Vorsicht in dem Zusammenhang ist beim Goldpreis vor allem um den 26. März gegeben.

(Unsere Wendetermine haben eine durchschnittliche Toleranz von 3 Tagen. In 80 % der Fälle sind es 2 Tage.)

Auszug vergangener Wendetermine:

- Tief 15. März, Toleranz 1 Tag

- Hoch 10. März, Toleranz 2 Tage

- Tief 28. Februar, Toleranz 1 Tag

- Hoch 24. Februar, Toleranz 0 Tage

- Tief 04. Februar, Toleranz 0 Tage

- Hoch 01. Februar, Toleranz 1 Tag

Hinweis:

Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.