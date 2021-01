Gold auf Reisen

Einfach so mit Gold im Gepäck zu verreisen, ist nicht so einfach. Gilt es doch Zollbestimmungen zu beachten





So wurden kürzlich drei Männer festgenommen, da sie 73 Kilogramm Gold im Handgepäck hatten, geschehen in Südafrika. Der Verdacht lautet auf Goldschmuggel, genauer Verdacht auf Verstoß gegen das Handels- und Zollgesetz, nun stehen sie vor Gericht. Gestartet waren die Männer in Madagascar, Ziel war Dubai.

Bei einer Flugreise sind grundsätzlich die Zollbestimmungen der Länder zu beachten. Reist man etwa aus der Europäischen Union aus, so müssen Barmittel, wozu auch Gold- und Silbermünzen gehören, angemeldet werden, wenn es mehr als 10.000 Euro an Wert sind. Hält man sich nicht daran, kann die wertvolle Fracht eingezogen werden und es droht eine Anklage.





Gold erfreut die Anleger, denn der Preis ist hoch. Die Lagerung von Goldbarren- oder -münzen jedoch muss sorgfältig geplant werden. Ob klassisch in einem Bankschließfach oder im Haus im Tresor, es gibt noch immer Menschen, die ihre Goldschätze zuhause verstecken – keine so gute Idee, auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche in Corona-Zeiten stark zurückgegangen ist. Schließlich fielen viele Urlaubsreisen weg und man sitzt im Homeoffice.





Nervenschonender ist da ein Investment in Goldaktien, es gibt keine Aufbewahrungsprobleme und keine Kosten für die Aufbewahrung. Zudem bekommt man einen Hebel auf den Goldpreis dazu. Man sollte sich nur bewusst machen, dass die Anlage in Goldaktien kein kurzfristiges Investment sein sollte.

Bei den Goldwerten gefällt Canagold Resources oder Caledonia Mining.





Canagold Resources (früher Canarc Resource) entwickelt Goldprojekte in Nordamerika, wobei das New Polaris-Projekt in British Columbia eine Genehmigung für Explorationsarbeiten besitzt. Daneben erwirbt Canagold Resources Goldkonzessionsgebiete mit spannendem Potenzial.





Caledonia Mining gehört mit seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe seit Jahren zu den erfolgreichen Produzenten und zahlt Dividenden. Steigende Produktionsmengen und die Kosten im Blick führten jetzt zur vierten Dividendenerhöhung in den letzten 15 Monaten.









