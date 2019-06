Gold auf 14-Monatshoch!

Sehr geehrte Damen und Herren,





Gold notiert mit 1.350 US-Dollar auf dem höchsten Stand seit Anfang 2018! Katalysator der jüngsten Rally sind zum einen (wirtschafts-)politische Unsicherheiten, wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China und der Brexit und zum anderen Zinssenkungsspekulationen. Auf dem EZB-Notenbankforum erklärte EZB-Chef Mario Draghi gestern, dass noch erheblicher Spielraum für weitere Anleihekäufe und erneute Zinssenkungen besteht, um das Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen und gegebenenfalls die Konjunktur in der Eurozone zu stützen. US-Präsident Donald Trump forderte die Fed seinerseits auf, die Zinsen in den USA zu senken. In den zurückliegenden Wochen hat Fed-Chef Jerome Powell sowie weitere Fed-Mitglieder bereits anklingen lassen, dass in den USA Zinssenkungen möglich seien. Die Anleihenmärkte preisen einen solchen Schritt bereits ein und die mögliche Zinswende brachte den US-Dollar gegenüber zahlreichen Währungen zuletzt unter Druck. Ein schwacher Dollar sorgte in der Vergangenheit häufig für einen Anstieg des Goldpreises. Zusätzliche Unterstützung erhält der Goldpreis derzeit von einer starken Nachfrage aus den Schwellenländern. Regierungsvertreter von Indien erklärten kürzlich, dass die Goldeinfuhren im Mai um 49 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen sind. Die chinesische Zentralbank erhöhte zuletzt ihre Goldkäufe um 50 Prozent auf 15 Tonnen pro Monat.





Von dem Anstieg des Goldpreises profitierten zuletzt auch Goldminenaktien und Goldminenaktienindizes wie der BANG-Index. Der Index besteht aus den vier Edelmetall-Produzenten Barrick Gold, AngloGold Ashanti, Newcrest und Gold Road Resources. Bei unseren Partizipationszertifikaten auf Gold bieten wir auch eine währungsgesicherte Variante (Quanto) an.









Widerstandsmarken: 1.365/1.400/1.445 USD





Unterstützungsmarken: 1.275/1.320/1.340 USD





Der Goldpreis hat den Widerstand bei 1.340 USD pro Feinunze geknackt und nahm bereits Anlauf auf das Jahreshoch 2018 von 1.364 USD. Der jüngste Sprung von 1.300 auf 1.340 USD erfolgte extrem rasant. Daher sollten Rücksetzer bis 1.320 USD eingeplant werden. Solange dieses Level jedoch hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 1.364 und im weiteren Verlauf bis 1.400 USD.

























Mini-Future auf den Goldpreis





Basiswert

Produkttyp

WKN

Verkaufspreis

in Euro

Basispreis

in USD

Barriere

in USD

Laufzeit

Goldpreis

Bull

HX4YBY

11,47

1.214,4252

1.228,00

Open End*

Goldpreis

Bear

HX20G9

11,78

1.473,3971

1.458,00

Open End*







Investmentmöglichkeiten





Partizipationszertifikate auf den Goldpreis





Basiswert

WKN

Verkaufspreis

in Euro

Laufzeit

Goldpreis

HV1A3C

119,80

Open End*

Goldpreis (Quanto)**

HW3KLU

12,78

Open End*

BANG Net Return Index***

HX80WV

11,60

Open End*







