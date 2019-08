Gold angesichts schwacher Märkte weiter stark

Der Goldpreis begann die Handelswoche mit hohen Gewinnen, notiert auch heute Morgen im europäischen Handel noch an der Marke von 1.460 USD pro Unze. Angesichts der Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Unruhen in Hong Kong stieg die Attraktivität des gelben Metalls als Sicherer Hafen erheblich.

Die Aktienmärkte weltweit waren am Montag eingebrochen, nachdem bekannt wurde, dass die chinesische Währung, der Yuan, in die Nähe eines Rekordtiefs gegenüber dem US-Dollar (7,1087 Yuan pro USD) gefallen war. Das führte zu Vermutungen, China glaube nicht mehr daran, dass in absehbarer Zeit ein Handelsabkommen erreicht werden könnte. Die chinesische Zentralbank schien die Abwertung des Yuan zu dulden und erklärte, der Einbruch der Währung sei das Ergebnis des Protektionismus der USA und dass der Yuan stabil bleibe. In der Vergangenheit hatte die POB den Yuan immer gestützt, wenn er ein Verhältnis von 7 zum USD erreichte.

US-Präsident Trump hatte Ende letzter Woche verkündet, dass er weitere 10% Strafzölle auf chinesische Importe erheben werde. Am Montagmorgen teilte Trump, wie üblich per Twitter, mit, dass China seine Währung manipuliere und die Fed das besser genau beobachten solle. Die Eskalation im Handelskrieg zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt erhöht auch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung durch die US-Notenbank noch dieses Jahr.

Die Proteste in Hong Kong und die zunehmenden Sorgen in Bezug auf einen harten Brexit sorgten am Markt ebenfalls für Unruhe und ließen Gold profitieren.



