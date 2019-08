Finanztrends Video zu Goldpreis



Aktuell ist es besonders wichtig, das eigene Portfolio für die nächsten Monate an die globalen Entwicklungen anzupassen. Geopolitisch kann es noch brisanter werden und bestehende Krisenherde wie Handelsstreit, Brexit, Konjunktur, Strafzölle etc. warten weiterhin auf Lösungen. Ich habe zuletzt bereits mehrfach Gold als Wertsicherungsmöglichkeit für die nächsten Monate empfohlen.In dem angefügten Chart sehen Sie, dass die Stimmung der Goldanleger seit Wochen so gut ist, wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das ist kein Wunder, nachdem der Goldpreis seinen Widerstand bei 1.400 USD/Ounce überspringen konnte, mahnt jedoch kurzfristig zur Vorsicht: Ein Rücksetzer ist jederzeit möglich.In meinem Heibel-Ticker werde ich in den nächsten Wochen immer wieder darauf eingehen und zusätzlich weitere Unternehmen und Anlagemöglichkeiten empfehlen. Letzte Ausgaben meines Börsenbriefs sowie Abo-Möglichkeiten gibt es unter www.heibel-ticker.de