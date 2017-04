Gold als Schutz

Gold und Goldminenaktien gehören ins Depot. Denn Gold bietet nun mal Schutz bei Extremsituationen und ist in unsicheren Zeiten nicht wegzudenken

Krisenherde beherrschen die täglichen Nachrichten. Fast könnte man schon von einer Aprilkrise sprechen. Und was macht der Goldpreis – er bewegt sich nach oben. Die Gefahr, dass es zu einem zweiten Bruderkrieg zwischen Nord- und Südkorea kommt, ist nicht zu leugnen. US-Präsident Donald Trump erwägt zudem eine militärische Einmischung.

Auf Afghanistan hat die USA gerade die "Mother of all bombs" abgeworfen, um eine deutliche Warnung an die Taliban auszusprechen. In der Türkei erreichte der Staatslenker wohl eine historische Entscheidung, denn laut der Wahlkommission sprach sich eine knappe Mehrheit für die Einführung eines Präsidialsystems aus – mehr Macht also für Erdogan. Eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU scheint damit noch weiter in die Ferne zu rücken.

In Deutschland zeigte der Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus der Spieler von Borussia Dortmund wieder, dass der Terror auch in unserem Land gegenwärtig ist. Das private Vermögen hierzulande ist bedroht von der Nullzinspolitik, die uns wohl noch eine Weile begleiten wird. Ein diversifiziertes, gut aufgestelltes Depot ist also mehr denn je vonnöten. Dazu gehören auch die Aktien von soliden Goldgesellschaften. Hier wäre an Klondex Mines und Osisko Gold Royalties zu denken.

Klondex kann mit besten Finanzen sowie drei im Alleineigentum stehenden und erfolgreich produzierenden Minen in Nevada und im kanadischen Manitoba punkten. Dazu kommen zwei neu erworbene Projekte und ein Erzaufbereitungsbetrieb in Nevada. Beim True North-Projekt in Manitoba konnte die Mineralressourcenschätzung bezüglich Gold vom Herbst 2016 nun um rund 45 Prozent erhöht werden (3,6 Millionen Tonnen Gestein mit 6,24 Gramm Gold pro Tonne).

Osisko Gold Royalties besitzt einen anderen unternehmerischen Ansatz. Seit der Übernahme der Canadian Malartic Goldmine im Jahr 2014 bekommen die Kanadier ein jährliches Royalty. Dieses System der Royaltys hat Osisko auf mittlerweile mehrere Projekte ausgeweitet. Zudem ist Osisko einige Beteiligungen an aussichtsreichen kleinen Gold-Gesellschaften eingegangen. Die Royaltys sichern so ein laufendes Einkommen und die Beteiligungen geben Phantasie nach oben bei Explorationserfolg und steigendem Goldpreis.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



