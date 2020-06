Gold als Krisenwährung war gestern

Wer auf Gold an der Börse setzt, hofft in der Regel auf ein entsprechendes Marktumfeld, bestehend aus Unsicherheit und einer Schwäche anderer Anlageklassen. Warum Gold für Kurszuwächse eigentlich nicht zwingend Krisen braucht, erklärt Investing.com-Analyst Robert Zach.

New York, 25. Juni 2020 – Gold-Fans sind in den vergangenen Jahren wahrscheinlich des Öfteren einmal darüber ins Grübeln gekommen, ob das von ihnen stets als sicherer Hafen proklamierte Edelmetall tatsächlich als Krisenwährung taugt. Zu regelmäßig hatte die Goldnotierung auf geopolitische Turbulenzen und deren Implikationen am Aktienmarkt nicht wie erhofft mit Kursrallys reagiert und sich stattdessen verhältnismäßig träge gezeigt – wenn sie nicht sogar im Gleichschritt mit den Aktienbörsen korrigiert hat. Temporär lassen sich in den letzten Jahren zwar ansatzweise diametral zueinander verlaufende Entwicklungen von Gold und Aktienmarkt, in diesem Fall dem MSCI World Index (siehe unten), feststellen, aber diese Korrelation stellt keine Regel dar.

Unabhängig von der Entwicklung am Aktienmarkt dürfte bei Goldinvestoren aber mittlerweile die Hoffnung wieder zunehmen, dass das Edelmetall in absehbarer Zeit in die Nähe früherer Höchststände gelangen könnte. Dabei ist weniger die Corona-Krise entscheidend – auch wenn deren immer noch nicht absehbare Folgen und der weitere Verlauf der Pandemie natürlich nach wie vor für ein enormes Maß an Unsicherheit sorgen, ebenso wie schwelende Handelskonflikte und die in knapp einem halben Jahr anstehenden US-Wahlen. Vielmehr ist das geld- und zinspolitische Umfeld von Bedeutung: Niedrige Zinsen und ein schwacher US-Dollar haben in der Vergangenheit schon oft einen Nährboden für einen steigenden Goldpreis dargestellt. Und auch wenn die derzeitige ganz im Zeichen von Covid-19 stehende Situation in der Geschichte beispiellos ist – grundlegende Mechanismen an der Börse kann auch ein neuartiges Virus nicht außer Kraft setzen.

Über Robert Zach



Robert Zach ist Marktanalyst bei Investing.com und seit 2009 an den Finanzmärkten aktiv. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft und der Ausbildung bei einer Bank war Robert Zach für eine renommierte Prop-Trading-Firma in Hongkong und Bangkok tätig, bevor er 2017 zu Investing.com kam.

Über Investing.com

Investing.com ist eine Finanzmarktplattform, die an 250 Börsen weltweit Echtzeitdaten, Kurse, Charts, Finanzinstrumente und vieles mehr bereitstellt. 2007 gegründet, ist Investing.com mittlerweile mit mehr als 21 Millionen monatlichen Nutzern und über 180 Millionen Sitzungen eine der drei weltweit führenden Finanzwebsites.

Investing.com bietet unbegrenzten Zugang zu Finanzmarktinstrumenten wie etwa kundenspezifischen Portfolios, persönlichen Benachrichtigungen, Kalendern, Taschenrechnern und Einblicken in die Finanzwelt – und zwar völlig kostenlos.

