Gold als Depot-Konstante

Der schwächere US-Dollar stärkt den Goldpreis. Davon profitieren die Unternehmen mit Goldprojekten

Der US-Dollar hat über das vergangene Jahr deutlich gegenüber dem Euro verloren. Auch im Vergleich zu anderen führenden Weltwährungen zeigt sich der Greenback eher schwach. Profitiert haben davon insbesondere die Rohstoffpreise und Gold steht hier in der ersten Reihe.





Das australische Investmenthaus Macquarie untersuchte zudem, wie sich Anlageklassen verhalten, wenn die Aktienmärkte einen kräftigeren Rücksetzer zeigen. Dies könnte nämlich im laufenden Jahr durchaus bevorstehen. Denn Zinserhöhungsängste werden stärker und die geopolitischen Umstände sind nicht gerade rosig.





Geht der New Yorker Standard & Poors 500-Aktienindes deutlich in die Knie, dann können sich nur wenige Anlageklassen davon entziehen. Unter den gängigen börsengehandelten Rohstoffen besitzt dabei Gold nahezu ein Alleinstellungsmerkmal. In den S&P-Einbrüchen seit zirka 1995 konnte Gold durchschnittlich jeweils deutlich mehr als 5 Prozent im Wert hinzugewinnen. Für Anleger, die der Gefahr eines stärkeren Einbruchs an den Aktienbörsen etwas entgegensetzen möchten, ist daher Gold eine Absicherungsmöglichkeit.





Neben physischem Material könnten sich auch Unternehmen mit ausgezeichneten Goldprojekten gut entwickeln. Zu den Favoriten der Macquarie-Analysten zählen unter anderen Osisko Gold Royalties und Rye Patch Gold. Ersteren billigen die Experten einen Kursanstieg um 52 Prozent zu, Rye Patch Gold sogar um 54 Prozent.





Osisko Gold Royalties ist ein Edelmetallbeteiligungsunternehmen und besteht seit 2014. Mit den Beteiligungen (Lizenzen) an hochwertigen Unternehmen verdient die Gesellschaft gut. Mehr als 130 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen zählen zu Osiskos Portfolio. So kann jetzt auch die dreizehnte vierteljährliche Dividende in Folge ausgezahlt werden.





Rye Patch Gold ist mit seiner zu 100 Prozent im Eigenbesitz befindlichen Florida Canyon Goldmine letztes Jahr zum Produzenten aufgestiegen. Daneben arbeitet Rye Patch an der Erschließung von Gold- und Silberprojekten entlang des Oreana-Trends im westlichen Zentral-Nevada.





