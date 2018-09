Gold als Anreiz zum Abnehmen

Vielleicht würden bei manch einem die Kilos schneller purzeln, wenn es als Belohnung echtes Gold gäbe – so geschehen nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die Stadtverwaltung von Dubai hat gerade 56 Kilogramm Gold ausgeschüttet. Denn für jedes nachweislich verlorene Kilo Gewicht bekam der betreffende übergewichtige Einwohner ein Gramm Gold. Dies war das Ergebnis der größten Gesundheitsinitiative in Dubai. Im BMC Health Report 2012 kam nämlich heraus, dass die Vereinigten Arabischen Emirate den sechsten Platz bei der Liste der meisten stark übergewichtigen Personen belegten. Auf Platz eins waren, wie erwartet, die USA.





In 2013 begann die Initiative "Your Weight in Gold", wobei anfangs nur Erwachsene teilnehmen konnten. Nach dem ersten Jahr gab es Goldbarren im Wert von rund 760.000 US-Dollar, die an die erfolgreichen Bürger Dubais verteilt wurden. Dann durften auch Kinder und Jugendliche teilnehmen, wobei sogar zwei Gramm Gold je verlorenem Kilogramm Gewicht winkten.





Insgesamt beteiligten sich mehr als 10.000 Menschen an dem Programm. 2,35 Millionen US-Dollar beziehungsweise 56 Kilogramm Gold fanden am Ende den Weg zu den Bewohnern Dubais. Gold kann also in vielerlei Hinsicht Freude bereiten. Seinem Namen als sicherer Hafen könnte das Edelmetall aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten wieder verstärkt gerecht werden.





Denn immer noch lastet der Handelsstreit auf den Gemütern, auch wird über eine Krise in den Schwellenländern diskutiert und in der Türkei scheint die Währung weiter ins Bodenlose zu fallen. Noch hält allerdings ein etwas festerer US-Dollar den Goldpreis bei der Marke um die 1200 US-Dollar je Feinunze. Trotzdem kann es nicht schaden einen Teil des Portfolios in Gold und zwecks größerer Gewinnmöglichkeiten in Goldgesellschaften anzulegen.





Hier wären etwa Steppe Gold oder GoldMining von Interesse. Steppe Gold will mit seinem ATO-Goldprojekt in der Mongolei zu einem führenden Edelmetallunternehmen im Land werden. Die Konstruktion der Mine und des Haufenlaugungsprojekts ist in vollem Gang, denn noch in 2018 soll die Goldproduktion starten. Anfangs wird mit einer Produktion von 40.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr bei niedrigen Cash Kosten von weniger als 350 US-Dollar je Unze Gold gerechnet.





GoldMining hat sich ein beachtliches Portfolio von Projekten in günstigen Bergbauregionen (Brasilien, Alaska, Kanada) aufgebaut. Laut H.C. Wainwright & Co sind die Ressourcen des Unternehmens deutlich unterbewertet und empfiehlt die Aktie von GoldMining zum Kauf. Mehrere Millionen Unzen Goldressourcen sollten für Erfolg sorgen.









