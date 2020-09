Gold: Zwischenstopp dauert an

Trotz der heftigen Ausschläge zum Ende der abgelaufenen Handelswoche, konnten sich am Freitag die wichtigsten Indizes wieder berappen und haben auf der Unterseite signifikante Reversals abgeliefert. Doch der Goldpreis wird von einem ganz anderen Umstand bestimmt, dieser lässt sich direkt auf den US-Dollar zurückführen.

Der entscheidende Impuls nach der Rallye der letzten zwölf Monate war der Kurssprung über die Jahreshochs aus 2011 von rund 1.900 US-Dollar. Genau dieser Umstand verschaffte Gold eine komfortable Ausgangslage, um auch in der Zukunft von weiteren Kursgewinnen zu profitieren und hierdurch seine Position weiter auszubauen. Allerdings hat sich nach dem Kurssprung aus Anfang August eine kurzfristige Konsolidierungsphase oberhalb von 1.900 US-Dollar und somit den Höchstständen aus 2011 eingestellt, die in diesem Rahmen jedoch als bullisch gewertet werden darf. Der Blick auf die letzten Wochen offenbart im Goldpreis zudem eine Dreieckskonsolidierung, die in der Charttechnik als klares Fortsetzungsmuster der übergeordneten Trendrichtung gewertet wird und dadurch weitere Gewinne sehr wahrscheinlich macht. Trotzdem sollten bereits investierte Anleger nicht vergessen, ihr Stopp-Management anzupassen.

Bullische Ausgangslage

Grundsätzlich sind weitere Gewinne in den kommenden Monaten bei Gold möglich, solange die Unterstützungszone um 1.900 US-Dollar hält, allerdings muss erst noch ein Ende der aktuellen Konsolidierungsphase abgewartet werden. Oberhalb von 2.000 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an die Jahreshochs von 2.075 US-Dollar, übergeordnete Ziele lassen sich derweil um 2.459 US-Dollar für den Future ableiten. Sollte der Goldpreis allerdings unter 1.850 US-Dollar zurückfallen, würde dem Edelmetall ein Abschlag auf 1.765 US-Dollar drohen. In einem derartigen Szenario würde Gold jedoch Gefahr laufen, in seinen vorherigen Trendkanal zurückzufallen und weiter abzuwerten.

Gold Future (Wochenchart in USD) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.950 // 2.000 // 2.075 // 2.155 Unterstützungen: 1.900 // 1.863 // 1.809 // 1.765

Fazit

Erst ein weiterer Anstieg über 2.000 US-Dollar dürfte das favorisierte Kurspotenzial in Richtung 2.075/2.459 freisetzen und ein Long-Investment attraktiv machen. Als Anlagevehikel kann dann beispielsweise auf das vorgestellte Mini Future Long Zertifikat WKN DF41NW zurückgegriffen werden. Die mögliche Rendite-Chance in diesem Fall beliefe sich auf bis zu 110 Prozent, am Ende dürfte der Schein bei 82,12 Euro notieren. Zunächst aber sollten Investoren den Basiswert genauestens beobachten, ehe größere Handelsentscheidungen vorgenommen werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DF41NW

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 37,83 - 38,03 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.471,96 US-Dollar

Basiswert: Gold Future KO-Schwelle: 1.471,96 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.931,74 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 82,12 Euro Hebel: 4,3

Kurschance: + 110 Prozent Quelle: DZ Bank

