Gold im Zwiespalt

Volatile Aktienmärkte unterstützen Gold als sicheren Hafen, aber es gibt auch Gegenwind

Die bullische Dynamik des US-Dollars schafft kein leichtes Umfeld für das Edelmetall. Die neuesten Handelsdaten der Commodity Futures Trading Commission zeigen zwar einerseits, dass sie weiter ihre zinsbullischen Goldwetten liquidieren, andererseits erkennt man auch ein Zögern bei signifikanten rückläufigen Wetten. Die Daten für die Woche zum 10. Mai zeigen, dass Vermögensverwalter ihre spekulativen Brutto-Long-Positionen in Comex-Gold-Futures um 8,6 Prozent gegenüber der Vorwoche gesenkt haben. Die Short-Positionen sind zur gleichen Zeit angestiegen.





Die Stimmung für Edelmetalle ist also gerade nicht die beste. Aber als sicherer Hafen zieht Gold immer noch Anleger an. Für viele Analysten ist die Inflation der Dreh- und Angelpunkt für die Edelmetallpreise. Die Realzinsen werden nach oben gehen und werden so zu einer Konkurrenz für Gold und Co., doch vieles ist noch unsicher und stärkt damit den sicheren Hafen Gold. Lieferketten, Energiebeschaffung und Währungen, im Ungleichgewicht seit einem unmenschlichen Krieg, dauern an. Und es werden wieder Zeiten kommen, in denen man mit Goldinvestments auf der Gewinnerseite stehen wird. Bei der Entwicklung des Goldpreises sind Voraussagen nicht einfach, unvorhersehbare Ereignisse wie in den letzten zwei Jahren machen es schwierig. Viele Investoren vertrauen aber auf Gold, wenn sich die wirtschaftlichen Aussichten eintrüben, so wie es derzeit der Fall ist. Auf jeden Fall gehört ein Edelmetallinvestment in ein Portfolio, das auf verschiedenen Füßen steht, damit sollte auch in Edelmetallaktien investiert werden. Hier kämen Caledonia Mining oder Condor Gold in Betracht. Caledonia Mining hat in seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe im April 2022 rund 6.800 Unzen Gold produziert, gerechnet auf das Jahr wären dies dann insgesamt etwa 81.500 Unzen Gold für das Jahr 2022. Condor Gold treibt die Machbarkeitsstudie für sein zu 100 Prozent im Alleinbesitz befindliches aussichtsreiches La India-Goldprojekt in Nicaragua voran.





