Gold: Zweite Welle - neue Höchstkurse

An den Aktienmärkten geht es in den letzten Wochen per Saldo seitwärts. Gold hingegen klettert auf einen neuen Jahreshöchstkurs. Das passt gut zusammen. Dow Jones und DAX haben sich zuletzt eher schwer getan mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends, seit der zweiten Juniwoche läuft eine Seitwärtskonsolidierung.



Dabei dürfte es insbesondere um die Frage gehen, welche Folgen eine zweite Infektionswelle und vor allem die starke Ausbreitung des Coronavirus in den USA haben wird. Denn die wirtschaftliche Erholung könnte dadurch durchaus etwas abgebremst werden. Was wäre die mutmaßliche Folge? Die US-Regierung und die FED würden vermutlich noch mehr Geld lockermachen, um den Aufschwung zu stabilisieren.



Das könnte aber den Dollar und das Vertrauen in die Geldwertstabilität schwächen. Insofern ist es folgerichtig, dass der Goldpreis weiter steigt, den beide Faktoren sprechen für das Edelmetall. Insofern bleiben wir für Gold weiter bullish, die Rally ist intakt und fundamental gut unterfüttert.