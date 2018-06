Gold: Zwei große Belastungsfaktoren

Gold hat zuletzt noch einen Versuch unternommen, die Marke von 1.300US-Dollar zurückzuerobern – dann wurde der kurzfristige Abwärtstrendfortgesetzt. Im Moment dominiert der Zins- den Inflationsfaktor. In denUSA ist die Inflation zuletzt um 2,8 Prozent geklettert, der höchsteAnstieg seit 2012. Und auch Europa hat die Stagnationsphase längsthinter sich gelassen.Mit einem Sprung auf 1,9 Prozent hat sich die Preissteigerungsrate imMai dem Zielwert der EZB (2,0 Prozent) deutlich angenähert. Eigentlichsollte das eine Steilvorlage für den klassischen Inflationsschutz Goldsein, doch stattdessen bewegt sich das Edelmetall in einem kurzfristigenAbwärtstrend. Zwei Faktoren halten wir dabei für ausschlaggebend.Offenbar wird den Notenbanken am Markt zugetraut, ausreichend dagegen zuhalten. Und in der Tat hat die FED den Kurs mit der jüngstenZinserhöhung um 25 Basispunkte etwas verschärft, für das laufende Jahrwerden nun vier statt zuvor drei Zinsschritte erwartet. Und die EZB hatzumindest das Auslaufen des Anleihenkaufprogramms bis Ende des Jahres inAussicht gestellt – ein erster Schritt zum Start des Zinserhöhungszyklus.Hinzu kommt in den letzten Monaten die Belastung aus demwiedererstarkten US-Dollar. Von Januar 2017 bis Januar 2018 hat derhandelsgewichtete Außenwert der amerikanischen Währung nach einer zuvormassiven Rally deutlich korrigiert. Seit Anfang Februar geht es nun aberwieder kräftig bergauf – zeitgleich hat Gold seinen Aufwärtstrendbeendet. Im Moment ist der Trend für das Edelmetall daher ganz klarnegativ, technisch würde sich das erst mit einem Rebound über die Markevon 1.300 US-Dollar ändern. Dafür müssten vermutlich dieInflationssorgen am Markt noch deutlich zunehmen.