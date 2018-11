Gold - Zielbereich bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Gt Gold":

Wir sind Short im Gold seit erreichen unseres Short Zielbereiches bei 1234$.

Mit dem gestrigen Handelstag konnte Gold die wichtige Unterstützung bei $1208 unterschreiten und somit das Hoch in Welle ii in Weiß, seit Erreichen des Tradingbereiches bestätigen. Wichtig ist, dass die Bären den Markt nun unter $1229 halten, um die aktuelle Abwärtsbewegung weiterhin aufrecht zu erhalten. Der Markt konnte somit den hinterlegten Tradingbereich bestätigen und befindet sich auf dem besten Weg in Richtung $1150 - $1109 wo wir von einem Abschluss der laufenden Korrektur und folglich von einem langfristigen Boden im Markt ausgehen. Anschließend sehen wir Gold bekanntlich auf Kurse in Richtung $1400 steigen.



Zusammengefasst, gehen wir in Gold von einer Fortsetzung der Korrekturbewegung aus, die letztlich in einem langfristigen Boden im Bereich von $1150 - $1109 wird. Wir werden zeitnah einen langfristigen Long Tradingbereich im Gold hinterlegen welcher über das ganze Jahr in 2019 hinweg gehalten werden kann.

