Gold – Zeit für ein bullisches Update

In unserer Analyse vom 25. September sind wir auf die äußerst interessante Lage bei Gold eingegangen. Doch sie ist mehr als nur "äußerst interessant". Sie ist geradezu phänomenal!



Warum sehen wir das so?

Professionelles Handeln lernen Sie nicht, indem Sie stundenlang vor dem PC sitzen und sich irgendwelche Kursformationen ansehen. Entscheidend ist zu wissen, warum sich ein Kurs so entwickelt, wie er es tut.

Die Frage ist: wer oder was bewegt den Markt? Kommen die Kurse willkürlich zustande? Auf welcher Grundlage basieren etwaige Handelsentscheidungen?



Die klassischen Analysemethoden sind in der breiten Masse inzwischen sehr geläufig, da in abertausenden Büchern kopiert und weltweit in Seminaren sowie Webinaren unverändert vorgetragen. Diese haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, doch es fehlt ein entscheidender Punkt. Kurse sind von Menschen gemacht! Wir sprechen dabei von marktbewegenden Akteuren.

Um langfristig erfolgreich handeln zu können, muss man verstehen, wie diese Akteure denken, planen und handeln. Daran führt kein Weg vorbei!



Ist Ihnen diese Arbeitsweise geläufig, werden Sie die „martbewegenden Akteure“ im täglichen Handel erkennen und für Ihre eigenen Handelsentscheidungen nutzen können.



In unserer letzten Analyse sind wir auf die Kurserschöpfung am 25.09. eingegangen. Direkt einen Tag später startete der Gegenimpuls auf der Long-Seite!

Unsere Erwartung ist mit einer Toleranz von einem Tag eingetroffen. Wir haben unsere Abonnenten darüber informiert und die Situation vorzüglich für einen Long-Einstieg genutzt. Die Position befindet sich derzeit im Gewinn und konnte weiter ausgebaut werden.



Gold befindet sich aktuell in der Distributions-Zone (blaue Zone, unterhalb der 1920). Hier kann es zu Gewinnmitnahmen und einem Rücksetzer kommen. SOLLTE die 1920 jedoch kurz und schmerzlos durchstochen werden, kann es zu einer wahren Kursexplosion mit Anschlusskäufen auf der Oberseite kommen. Die nächste Haltestation wäre dann um die Marke 1970 USD.



