Gold X-Sequentials Trading Update 24.2.2022: Ausbruch in Aufwärtsrichtung! Gewinn von +499 Ticks in 4 Tagen!

Sehr geehrte Leser/Innen,

Gold:

Für die Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen wurde bei einem Schlusskurs Stand von $1.899,8 am vergangenen Wochenende veröffentlicht, dass Gold die die prognostizierte X-Sequentials Kurszielzone bei $1.882,2-$1.889,0 überboten habe. Dieses ließe auf eine Stärke des Aufwärtsbewegung schliessen. Auch sei Punkt „5X5“ des vorherigen, bearishen X-Sequentials X5 Musters überboten worden. Somit läge ein X-Sequentials X2 Ausbruchs Punkt vor. Daher wurde für die aktuelle Handelswoche eine Aufwärtsbewegung bis zur X-Sequentials Kurszielzone bei $1.954 bis $1.967 prognostiziert. Gold notiert am Donnerstag, den 24.2.2022 bei $1.957. Somit wurde das prognostizierte X-Sequentials Aufwärtsziel erreicht. Zu einer Abwärtsbewegung bis $1520-$1.483-$1.450 infolge des bearishen X-Sequentials X5 Musters hätte es zuvor nur kommen können, wenn Gold die Marke von $1.816,0 unterboten und im Anschluss die Marke von $1.837,1 nicht überboten hätte. Hingegen befände sich Gold nun innerhalb einer inversen X-Sequentials „5XZ“ Aufwärtsbewegung, mit den Kurszielen bei $2.020 (1/2 5XZ invers) und $2.247 (1/1 5XZ invers). Um diese Aufwärts Ziele zu realisieren müsse Gold die 3/6 X-Sequentials Kurszielzone bei $1.954 bis $1.967 überbieten. Nach Erreichen einer X-Sequentials „5XZ“ Kurszielzone befände sich Unterstützung an der X-Sequentials „X“ Marke bei $1.788, mindestens aber bei $1.836,9.

Mit dem X-Sequentials Handelssignal wurden $49,9 / +499 Ticks gewonnen!

Der Einstieg in eine Long Position (Der Kauf von Calls) erfolgte bei $1.905,1 Punkten.

Das Kursziel lag bei $1.955. Der Stopp lag bei $1.845,3 und wurde auf $1.888 nachgezogen.

Gold 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Wenn Ihnen dieser Blog-Beitrag gefällt, dann teilen Sie ihn bitte, damit auch andere davon profitieren können.

Werden Sie noch heute Leser/In des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen und gehören Sie zu den Gewinnern(innen) an der Börse und im Trading!

Link:

Zum X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen!

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com