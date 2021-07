Gold X-Sequentials Marktausblick: Kursumkehr am Hochpunkt. Wie geht es weiter?

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Sehr geehrte Leser/innen,Bei einem Schlusskurs von $1.780,2 am 16.4.2021 wurde für das Gold eine Aufwärtsbewegung bis auf $1.875,0 prognostiziert. Gold überbot dieses Kursziel am 1.6.2021 bis auf $1.919,2. Das Aufwärts Momentum konnte jedoch nicht aufrecht erhalten werden. Die Folgekurs Zielzone bein $1.931 bis $1.938 wurde verfehlt. In der Folge wurde die Aufwärts Trendmarke bei $1.873,2 unterboten. Gold fiel im Anschluss bis auf $1.750,1 und schloss am Freitag, den 2.7.2021 bei $1.783,2.Widerstand befindet sich im Kursbereich von $1.783,4 bis $1.826,4.Eine Abwärtsbewegung bis auf $1.649 bis $1.634 ist dann zu erwarten ,wenn die Marke von $1.826,4 nicht überboten wird.Eine Aufwärtsbewegung ist erst dann zu erwarten, wenn sich die 1 Tagesschlusskurse oberhalb der Abwärtstrend Marke bei $1.812/$1.879,7 befinden.Werden Sie noch heute noch Leser/In des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen!Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage www.Technische-X-Analyse.de