Gold (XAU/USD): Goldpreis macht Boden wieder gut

Gold bleibt zum Wochenstart bei knapp über 1.200 USD je Unze stabil. Die geldpolitische Haltung der FED könnte den Goldpreis gestützt haben.

Trumps Drohgebärden haben kein Gehör bei der FED gefunden. Die Notenbanker bekräftigen in ihrer Sitzung vom vergangenen Freitag die schrittweise Anhebung der US-Leitzinsen. Der Goldpreis stieg am Freitag um 1,7 Prozent. Damit erreichte der sichere Hafen den höchsten Tagesgewinn seit Mai 2017. Zur Stunde taxiert das Brokerhaus IG den Goldpreis auf 1211 US-Dollar. Damit liegt das gelbe Edelmetall rund 0,45 Prozent höher als am Vortag.

Es könnten noch zwei Zinsschritte in diesem Jahr folgen

Die künftige Geschwindigkeit der US-amerikanischen Geldpolitik könnte eine wichtige Rolle auch für den Goldpreis spielen. Eine restriktive Geldpolitik mit künftig höheren Zinssätzen, könnte zu einer höheren Dollar-Notierung führen. Ein starker US-Dollar wiederum kann zu einer sinkenden Nachfrage nach Gold und damit zu einem weiteren Rückgang führen. Kurzfristig konnte jedoch das gebildete Jahrestief bei 1162 US-Dollar für eine Trendumkehr genutzt werden. Höhere Aktivitäten in Goldoptionen aufgrund geopolitischer Spannungen und ein Rekord-Bullenmarkt für US-Aktien, könnten darauf hin deuten, dass Anleger darauf wetten, dass die Goldpreise einen Boden gefunden haben.

Verteidigung der 1200 US-Dollar könnte kurzfristig den Trend fortsetzen

Bei einem Blick auf die Tageschart fällt auf, dass die Bullen aktuell sich bereits das obere Keltner-Band bei 1210 US-Dollar vornehmen. Das ist zunächst ein positives Zeichen. Denn wenn der Goldpreis bei 1200 US-Dollar auf Schlusskursbasis in dieser Handelswoche gehalten werden kann, könnte eine gute Chance auf weitere Zugewinne bestehen. Kurzfristige Ziele könnten hierbei das 61,80-%-Fibonacci-Retracement bei 1216 US-Dollar und der Pivotwiderstand bei 1224 US-Dollar sein. Ein Fall jedoch unterhalb des Wochenpivotpunkt bei 1199 US-Dollar, könnte den übergeordneten bärischen Trend wieder in Gang setzen. Hierbei müsste jedoch die markante Unterstützung bei 1180 US-Dollar an der Unterseite überwunden werden.

Goldpreis Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

SALAH-EDDINE BOUHMIDI

Market Analyst