Gold (XAU/USD): Goldpreis könnte kurzfristig drehen

Der Goldpreis könnte eine kurzfristige Umkehr einleiten. Das gelbe Edelmetall erholt sich zur Stunde von den vergangenen Abverkäufen.

Der Goldpreis erholte sich am Freitag etwas, als ein schwächer werdender US-Dollar den Druck auf die Preise abschwächte, aber das Edelmetall blieb in der Nähe der 19-Monatstiefs und sah für seinen größten wöchentlichen Rückgang seit Mai 2017 aus. Das Brokerhaus IG taxiert aktuell den Goldpreis auf 1177 US-Dollar. Damit liegt der Goldpreis zur Stunde 0,23 Prozent höher als am Vortag.

Goldpreis seit April rund 14 Prozent abgewertet

Gold ist um 14 Prozent von seinem April-Hoch gefallen, weil eine Rally im Greenback den Goldpreis für Käufer mit anderen Währungen teurer machte.

Investoren, die wegen Handelskonflikten und der Währungskrise in der Türkei einen sicheren Ort für die Lagerung von Vermögenswerten suchen, haben den Dollar dem Gold vorgezogen und damit den Ruf des Edelmetalls als sicheren Hafen untergraben. Sollte der Dollar in den kommenden Wochen seinen Hochstand am aktuellen Niveau erreichen, dann könnte der Goldpreis seine Talsohle im derzeitigen Gebiet erreichen. Daher könnte es vernünftig sein zu erwarten, dass die Preise einige der jüngsten aggressiven Abwärtsbewegungen auf kurze Sicht wiedergewinnen werden, aber es scheint derzeit keine Anzeichen für eine anhaltende Aufwärtsbewegung zu geben.

Bullen könnten Gegenoffensive einleiten

Charttechnisch konnte der Goldpreis am Wochenpivotpunkt bei 1172 US-Dollar eine erste Gegenoffensive einleiten. Die Bullen sollten den Pivotpunkt auf Schlusskursbasis verteidigen, damit zumindest die Chancen für eine kurzfristige Gegenbewegung gegeben sind. Gelingt dies den Bullen könnte im weiteren Verlauf der Trendausbruch bei 1194 US-Dollar angepeilt werden. Auf dem Weg liegen jedoch noch zwei bedeutende Widerstandszonen dies es zu bewältigen gilt. Erst hiernach könnte der Goldpreis bei gegebener Dollarschwäche weitere Impulse freisetzen. Bei einem Blick auf den RSI wird deutlich, dass der Trendfolgeindikator im überverkauften Bereich bewegt. Dies könnte weiterhin ein Anzeichen für weitere bärische Akzente sein.

Goldpreis auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform