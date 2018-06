Gold (XAUUSD) aktuell: Einstieg nach der Fed-Sitzung – Swing-Trading

Mit Beginn der WM habe ich auch einen neuen Swing-Trade am Start. Frei nach Ex-Fußballer Franz Beckenbauer gibt es für diesen Trade nur eine Möglichkeit: Sieg, Niederlage oder Unentschieden.



Die vom Markt erwartete Zinserhöhung der Fed hat Gold gestern nichts anhaben können. Ganz im Gegenteil: Zum wiederholten Male klopfte das glänzende Edelmetall an der 1.300-US-Dollar-Marke an. Diesmal lugt der Goldpreis aber schon recht deutlich über die runde Kursmarke. Wer meine Ausführungen in der letzten Woche an dieser Stelle verfolgt hat, kennt damit auch meine Positionierung. Mein Long-Szenario hat sich mit dem kleinen Sprung über die runde Kursmarke bestätigt.

Wird nun auch noch die nächste Kurshürde um 1.308/09 US-Dollar je Feinunze überwunden, möchte ich die Position ausbauen. Der nächste Widerstand lauert bei 1.325 US-Dollar, dann locken schon die Jahresbestleistungen um 1.360 US-Dollar.



Die aufsteigende Trendlinie (grüne Linie), die den Kursanstieg anzeigt, dient nicht nur als Unterstützung, sie hilft ebnso als Orientierung für das Setzen des Stopps – im Gewinnfall umso mehr, da der Stopp dann sukzessive, mit gebührendem Abstand, nach oben nachgezogen werden kann.





Blicken Sie mir doch einfach über die SchulterEine meiner Swing-Trading-Aktivitäten habe ich hiermit mit Ihnen geteilt. Wer auch meine Daytrading-Aktivitäten live mitverfolgen möchte, kann gerne am Freitag ab 8.30 Uhr an meinem Live-Trading-Webinar teilnehmen. Hiermit sind Sie herzlich eingeladen!Widerstände: 1.308/1.309, 1.325, 1.338Unterstützungen: 1.300, 1.290, 1.280