Gold - Die Woche der Entscheidung!

Gold tanzt nun seit Tagen um das Goldene Kalb herum und hat sich nach dem Anlaufen der Region $1237 bis $1262 festgefahren. Dies ändert sich auch zum Anfang der neuen Handelswoche nicht. Der Goldpreis wurde zwar etwas zurückgeworfen, aber nicht in kritische Bereiche. Welche nun einen Fortbestand der kurzfristigen Aufwärtsbewegung gefährden würden. Primär halten wir oberhalb von $1211 bis $1215 weiterhin daran fest, dass es dem Preis noch gelingen kann, tiefer in den Bereich von $1237 bis $1262 vorzudringen. Unter $1211 bis $1215 muss von einem Hoch in Welle (iv) ausgegangen werden.

Entsprechend richtet sich dann der Fokus auf eine Fortsetzung des Ausverkaufes in Richtung $1138 bis $1100. Dies bleibt aber auch bei einem tieferen Eindringen in den Bereich von $1237 bis $1262 unsere primäre Erwartung.

Erst mit einem Ausbruch über $1262 muss von dieser Erwartung Abstand genommen werden. Im GLD halten wir bekanntlich noch an unserer Option fest, dass dieser sein Tief bereits gesehen haben könnte. Allerdings kann dies nur solange aufrechterhalten werden, so lange wie wir hier über $112.64 notieren. Darunter müssen wir uns auch dort der noch jetzigen Alternative, als primären Verlauf zuwenden. Entsprechend wäre ein weiteres Tief unter $111.20 zu erwarten.

Wir nutzen zum Handel mit Gold CFD’s als Handelsinstrument. Falls Sie sich wundern wie das nach der Marginanhebung um 1000% funktioniert?

Ganz einfach wie haben einen legalen Weg gefunden, diese zu umgehen und Handeln ganz normal zu den alten niedrigen Margin Bedingungen.

Falls Sie Fragen dazu haben, schreiben Sie uns an mit dem Betreff CFD unter info@hkcmanagement.de wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wenn auch Sie die kommenden Bewegungen im Gold, GLD oder Silber Handeln möchten, nutzen auch Sie Deutschlands akkurateste Edelmetallanalyse und testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de

Unsere Performance in Gold 2014 bis 2018!

14 Zielbereiche benannt.

11 Zielbereiche exakt getroffen.

4 von 4 übergeordnete Trendwechsel konnten rechtzeitig erkannt werden.



Trefferquote: 78.5%

GOLD CHART

GLD CHART