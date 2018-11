Gold - Wir sind Short im Markt!

Nach dem der Markt unser Ziel für Welle (iv) in Gelb anlaufen konnte und anschließend in einer ersten Gegenbewegung Welle i in Weiß ausgebaut hat, konnte Gold bereits im gestrigen Handel den hinterlegten Zielbereich für Welle ii in Weiß im Bereich von $1229 - $1246 anlaufen. Für alle die sich hier auf der Shortseite positionieren, müssen Stopps über $1246 hinterlegt werden, um nicht von den Bullen überrascht zu werden.

Wir werden im morgen erscheinenden Weekend Update im Detail auf diesen Trade eingehen und für alle Neueinsteiger nochmals erklären wo der genaue Einstieg liegt, Stopp out Bereiche und vor allem das Kursziel um auf ein Chancen/Risiko Verhältnis von aktuell 6,5 : 1 zu kommen.

