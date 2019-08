Gold - Wir sichern weiter Gewinne!

Gold fährt in den letzten Tagen in etwas unsteteren Gewässern. Wir fühlen uns mit der bullischeren Umstellung unserer Charts deutlich wohler und besser für den weiteren Verlauf gerüstet. Denn mit der Verantwortung einer großen Long Position und 3 separaten Käufen (gelb im Chart markiert), geht es hier zunehmend auch um sehr viel Geld, für uns und unsere Abonnenten.

Unmittelbar hat der Chart zwei wunde Punkte, einmal die $1462 und die $1442. Beide Marken sollten nicht mehr unterschritten werden, um an einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung in Richtung $1500 Plus festhalten zu können. Wir haben entsprechend dieser Entwicklung, die Stopp Setzung angepasst. Diese werden in den täglich von uns per E-Mail veröffentlichten Analysen und in unserem Tradingroom veröffentlicht. Wir befinden uns mit unseren Einzelpositionen im Gold zwischen 120$ und 160$ pro Position im Gewinn.

Wir fassen also zusammen, Gold sehen wir primär weiterhin auf Marschroute Norden, im imminenten Bild ergeben sich aber einige Ungereimtheiten, die es schleunigst auszuräumen gilt. Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und durch unser Knowhow das ganze maximal profitabel gestalten? Testen Sie unsere Performance kostenlos unter www.hkcmanagement.de

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long in Gold:

Risiko: gering/alle Stopps im Gewinn

Richtung: Long

Unser Kaufkurs Ø: $1336

Letzter Kauf Ø: $1398

Unsere Stopps: $1411 Minus Spread zu 50% $1442 Minus Spread zu 30%, $1462 Minus Spread zu 20%

Take Profit: 20% bei $1512