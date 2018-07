Gold - Wir brauchen Eier!

Wie einst Oliver Kahn schon so treffend formulierte, brauchen wir Eier. Heute mehr denn je, denn der Goldpreis notiert immer noch in sehr gefährlichen Gewässern. Die Aufwärtsbewegung welche seit dem Tief bei $1238, knapp über $1262 geführt hat, kann sich dort bislang nicht halten. Entsprechend sind wir wieder deutlich zurückgeworfen worden und damit erhöht sich auch der Druck auf die Bullen.

Wir können uns hier in keiner Weise sicher sein, dass der Markt in der Lage sein wird ein Tief auszubauen. Es drohen weiterhin Kurse unter $1236! Entspannung dahingehend kann nur erzielt werden, wenn wir im Minimum die $1262 überwinden. Von einer Rückkehr in die Aufwärtsbewegung ist aber erst zu sprechen, wenn wir ein impulsives Erreichen oder sogar Überwinden des Bereiches von $1294 bis $1311 erzielen.

Im GLD verhält es sich ähnlich, wobei hier die in Gold beschriebene Situation noch deutlicher zutage tritt. Während Gold mit dem kurzen Ausritt über $1262 zumindest Hoffnung schürt, konnte der GLD nichts Vergleichbares produzieren. Hier wollen wir weiterhin zumindest die $120.57 überschritten sehen.

