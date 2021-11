Gold: Wichtige Marken und Kursziele

Nach dem Reaktionstief und der erfolgreichen Verteidigung des Unterstützungsbandes bei 1.765-1.756 USD kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, was zu einem Kursanstieg bis an die High Connection, sowie an das Widerstandslevel bei 1.877 USD führte. Der Bereich um 1.863-1.877 USD wurde hierbei als Distributions-Zone genutzt, wonach es zu Abgabedruck und einem temporären Rückgang kam.





Ausblick:





Der Goldpreis zeigt sich bislang erstaunlich stabil. Marginale Rücksetzer wurden durch Käufe auf tieferen Levels umgehend wieder negiert. Oberhalb der Unterstützung von 1.855-1.849 USD besteht Aufwärtspotenzial bis an das Bewegungshoch bei 1.877. Ein Bruch auf der Oberseite führt zu weiterem Spielraum bis an das Begrenzungsniveau zwischen 1.903-1.917 USD, wo erste SHORTS favorisiert werden.Kommt es hingegen zu einem Bruch des Unterstützungsbandes bei 1.855-1.849 USD, ist mit einem Reaktionsimpuls bis zunächst 1.834 USD (Minimalkorrektur) zu rechnen. Sofern diese Zone nicht verteidigt werden kann, sind weitere Abgaben bis 1.818 USD (Normalkorrektur) und ein erneutes Anlaufen der 1.765-1.756 USD möglich.Allzeit gute Trades und viel Erfolg!Global Investa

