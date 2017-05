Gold: Weiter mit Widerstand

Der Goldpreis befindet sich weiterhin unter einem bedeutenden Widerstand um aktuell 1275 US-Dollar. Dieser leitet sich aus einer fallenden Gerade vorheriger Hochs ab. Er wurde zuletzt Mitte April nach dem Hoch bei 1295 US-Dollar dort zurückgewiesen. Auf der Unterseite der Notierungen lassen sich die letztens Tiefs ebenso zu einer ansteigenden Gerade verbinden, die aktuell um 1221 US-Dollar beschrieben werden kann. Diese könnte für einen auf kurze Sicht fallenden Goldpreis ein erneutes Ziel darstellen. Neben den technischen Aspekten sind bei Gold auch fundamentale Faktoren zu beachten. So könnten geopolitische Spannungen zu steigenden Notierungen führen, da hierdurch die Nachfrage nach Gold als vermeintlich sicherer Hafen ansteigen könnte. Dagegen könnte ein wieder stärker notierender US-Dollar den Goldpreis schwächen.

Gold (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN SC2MVK) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Goldpreis ausgehen, mit einem Hebel von 24,2 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 2,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 1280 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,14 Euro. Nach unten kann sich ein Ziel fallender Notierungen um 1230 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 2,6 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: SC2MVK

Akt. Kurs: 4,59 - 4,60 Euro

Basispreis: 1.315,05 US-Dollar



KO-Schwelle: 1.289,67 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Société Générale

Basiswert Gold

Kursziel: 7,61 Euro

Kurschance: 65 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.